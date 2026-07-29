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Dehradun News: मसूरी में नए वेंडर जोन चिन्हित, 8 नए आवेदन किए गए शामिल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: -टीवीसी सदस्यता के लिए नामांकन पत्र वितरित किए जाने की तिथि 30 जुलाई से 1

Dehradun News: मसूरी में नए वेंडर जोन चिन्हित, 8 नए आवेदन किए गए शामिल

Dehradun News: मसूरी , संवाददाता। मसूरी शहर में वेंडिंग व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित एवं बेहतर बनाने के उद्देश्य से तीन नए वेंडर जोन चिन्हित किए गए। यह जानकारी नगर पालिका परिषद, मसूरी के टाउन हॉल में टाउन वेंडिंग समिति की बैठक में दी गई।

बैठक का आयोजन

बुधवार को नगर पालिका परिषद, मसूरी के टाउन हॉल में टाउन वेंडिंग समिति की बैठक अधिशासी अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में स्ट्रीट वेंडरों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में प्राप्त नए स्ट्रीट वेंडिंग आवेदनों की समीक्षा की गई और पात्र आवेदकों को सत्यापित विक्रेता सूची में शामिल करने पर विचार किया गया। साथ ही नगर विक्रय समिति में स्ट्रीट वेंडर प्रतिनिधियों के निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन की प्रक्रिया, मतदाता सूची, पंजीकरण प्रक्रिया एवं चुनाव की समय-सारिणी को अंतिम रूप दिया गया। समिति द्वारा शहर में वेंडिंग व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित एवं बेहतर बनाने के उद्देश्य से तीन नए वेंडर जोन चिन्हित किए गए हैं, जिनमें मसूरी झील, किताब घर बस अड्डे के ऊपर, कैमल बैक रोड शामिल हैं। अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने बताया कि पूर्व में सत्यापित 115 वेंडरों की सूची में 8 नए आवेदनों को सम्मिलित किया गया, जिससे कुल सत्यापित वेंडरों की संख्या 130 हो गई। बैठक मे टीवीसी सदस्यता के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों पर भी सहमति व्यक्त की गई। साथ ही नामांकन एवं निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किया गया जिसके तहत नामांकन पत्र वितरित किए जाने की तिथि 30 जुलाई से 1 अगस्त तक, नामांकन जमा किए जाने की तिथि 2 एवं 3 अगस्त,, जांच (स्क्रूटनी) एवं अंतिम सूची जारी करने की तिथि 4 अगस्त, मतदान 5 अगस्त को प्रातः 11.00 बजे एवं सायं 5.00 बजे मतगणना एवं परिणाम की घोषणा की जाएगी।

टीवीसी समिति सदस्यता के लिए शर्ते

टीवीसी समिति सदस्यता के लिए शर्ते रखी गई हैं।इसमें आवेदक लाइसेंस धारक होना चाहिए, आवेदक के खिलाफ किसी थाना या न्यायालय में कोई वाद दर्ज न हो, आवेदक द्वारा पालिका या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण (कब्जा) न किया गया हो, आवेदक पर पालिका का कोई टैक्स (कर) बकाया न हो, आवेदक द्वारा स्वयं प्रमाणित पत्र देना अनिवार्य होगा। इस मौके पर उपजिलाधिकारी राहुल आनंद, एमडीडीए के सहायक अभियंता अजय मलिक सहित टीवीसी मेंबर गीता भट्ट, अंजना ढौंडियाल, मुरारी, दानिश, शहजाद, रुचि रावत आदि मौजूद रहे l

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मसूरी में नए वेंडर जोन कौन-कौन से हैं?
मसूरी झील, किताब घर बस अड्डे के ऊपर, कैमल बैक रोड
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