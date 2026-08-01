Dehradun News: विरोध के बीच अवैध मजारनुमा निर्माण किया  ध्वस्त 

ध्वस्तीकरण की कार्रवाई

शनिवार को पालिका अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन, नायब तहसीलदार उपेंद्र राणा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल, फायर विभाग की टीम लंढौर कब्रिस्तान पहुंची।यहां अवैध रूप से बनाये गये मजारनुमा संरचना को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं व पुरूषों ने कार्रवाई का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों का पुलिस और पालिका के अधिकारयियों के साथ नोकझोंक हुई। इस दौरान किसी को भी मौके पर नहीं जाने दिया गया व सभी को टिहरी बाईपास रोड पर रोक दिया गया। लोगों ने कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी व सांकेतिक धरना दिया। इस्लाम अहमद ने कहा कि इस संपत्ति के सारे साक्ष उनके पास हैं। एसडीएम का कहना है कि यह मजार है जबकि यह सामान रखने के लिए कमरा बनाया गया था। प्रशासन के कहने पर गुंबद को हटा दिया गया था जिसकी सूचना जिलाधिकारी व एसडीएम को दे दी गयी थी। पुलिस बल की मौजूदगी में निर्माण को तोड़ा गया व वहां किसी को जाने नहीं दिया गया। कामिल अली ने कहा कि यह बहुत पुराना कब्र्रिस्तान है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी अब्बास तैयब की कब्र भी है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को सारे कागज दिखाये गये, जिसमें 1929 का सर्वे ऑफ इंडिया का नक्शा दिखाया। नक्शे में यह निर्माण मौजूद है। एसडीएम ने कहा था कि मीनार हटा दें बाकी रहने दिया जाएगा। लेकिन सहयोग करने के बाद निर्माण को तोड़ा जा रहा है। मो. दानिश ने कहा कि यह दो सौ साल पुराना कब्रिस्तान है। वक्फ बोर्ड के सचिव शाहित मंसूरी ने कहा कि उनके पास सारे नक्शे हैं व 1914 का नक्शा छावनी परिषद का मिला, जिसमें कब्रिस्तान व निर्माण पाया गया। इसकी प्रति प्रशासन को दी गयी। ब्रिटिश सरकार का 1920 व सर्वे का 1962 का नक्शा भी प्रशासन को उपलब्ध कराया।