Dehradun News: विरोध के बीच अवैध मजारनुमा निर्माण किया ध्वस्त
Dehradun News: मसूरी में, नगर पालिका की संपत्ति पर बनाई गई मजारनुमा संरचना को विरोध के बीच ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस ने लोगों को सरकारी काम में बाधा नहीं पहुंचाने की चेतावनी दी। इस कार्रवाई के दौरान, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई, और स्थानीय लोगों ने विरोध में नारेबाजी की।
Dehradun News: मसूरी। संवाददाता मसूरी टिहरी बाईपास रोड के नीचे कब्रिस्तान में अवैध रूप से नगर पालिका की संपत्ति पर बनाए गए मजारनुमा संरचना को विरोध के बीच ध्वस्त कर दिया। पुलिस प्रशासन ने लोगों को सरकारी काम में बाधा नहीं पहुंचाने की हिदायत दी।
ध्वस्तीकरण की कार्रवाई
शनिवार को पालिका अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन, नायब तहसीलदार उपेंद्र राणा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल, फायर विभाग की टीम लंढौर कब्रिस्तान पहुंची।यहां अवैध रूप से बनाये गये मजारनुमा संरचना को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं व पुरूषों ने कार्रवाई का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों का पुलिस और पालिका के अधिकारयियों के साथ नोकझोंक हुई। इस दौरान किसी को भी मौके पर नहीं जाने दिया गया व सभी को टिहरी बाईपास रोड पर रोक दिया गया। लोगों ने कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी व सांकेतिक धरना दिया। इस्लाम अहमद ने कहा कि इस संपत्ति के सारे साक्ष उनके पास हैं। एसडीएम का कहना है कि यह मजार है जबकि यह सामान रखने के लिए कमरा बनाया गया था। प्रशासन के कहने पर गुंबद को हटा दिया गया था जिसकी सूचना जिलाधिकारी व एसडीएम को दे दी गयी थी। पुलिस बल की मौजूदगी में निर्माण को तोड़ा गया व वहां किसी को जाने नहीं दिया गया। कामिल अली ने कहा कि यह बहुत पुराना कब्र्रिस्तान है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी अब्बास तैयब की कब्र भी है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को सारे कागज दिखाये गये, जिसमें 1929 का सर्वे ऑफ इंडिया का नक्शा दिखाया। नक्शे में यह निर्माण मौजूद है। एसडीएम ने कहा था कि मीनार हटा दें बाकी रहने दिया जाएगा। लेकिन सहयोग करने के बाद निर्माण को तोड़ा जा रहा है। मो. दानिश ने कहा कि यह दो सौ साल पुराना कब्रिस्तान है। वक्फ बोर्ड के सचिव शाहित मंसूरी ने कहा कि उनके पास सारे नक्शे हैं व 1914 का नक्शा छावनी परिषद का मिला, जिसमें कब्रिस्तान व निर्माण पाया गया। इसकी प्रति प्रशासन को दी गयी। ब्रिटिश सरकार का 1920 व सर्वे का 1962 का नक्शा भी प्रशासन को उपलब्ध कराया।
प्रशासन की कार्रवाई
एसडीएम राहुल आनंद ने कहा कि लंढौर कब्रिस्तान में संज्ञान में आया था कि मजार जैसी सरंचना बनाई गयी है जिस पर दो माह पूर्व कब्र्रिस्तान समिति के अध्यक्ष को नोटिस देकर कागज प्रस्तुत करने को कहा था। उन्होंने 21 मई को दिए नोटिस पर कोई उत्तर नहीं दिया, उसके बाद भी कई बार संपर्क किया गया लेकिन किसी ने कागज प्रस्तुत नहीं किए। 24 जून को नोटिस दिया गया। 23 जून अंडाखेत के नीचे अंजुमन स्टेट उत्तराखंड वक्फ बोड के प्रतिनिधि वक्फ निरीक्षक ने नगर पालिका, राजस्व विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें यह संपत्ति नगर पालिका के सीमांतर्गत पायी गयी। उन्होंने कहा कि इस संपत्ति का छावनी परिषद, वन विभाग, नगर पालिका, प्रशासन सहित संबधित विभागों ने जांच की व यह संपत्ति सार्वजनिक पायी गयी। जिस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गयी। इस संबध में दो माह से अधिक का समय दिया गया था। इस दौरान सीओ जगदीश पंत, कोतवाल देवेंद्र चौहान व भारी पुलिस व फायर का बल मौजूद रहा।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।