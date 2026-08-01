Dehradun News: उत्साह से मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस, तिरंगा याात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे

Dehradun News: मसूरी। संवाददाता नगर पालिका सभागार में आयोजित बैठक में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। सार्वजनिक ध्वजारोहण गांधी चौक पर मुख्य अतिथि द्वारा किया जाएगा। 11 व 14 अगस्त को क्रासकंट्री दौड़ का आयोजन होगा। 15 अगस्त को टाउनहाल में देशभक्ति के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जांगे।13 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी।शनिवार को नगर पालिका सभागार में स्वतंत्रता दिवस के संबंध में बुलाई गयी बैठक की अध्यक्षता नगर पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी ने की। सभी विभागों के अधिकारी, सभी हिंदी व अंग्रेजी स्कूलों के प्रतिनिधि, विभिन्न सामाजिक व राजनैतिक संगठनों के प्रतिनिधियों में प्रतिभाग किया। इस संबंध सुझाव भी दिए गए बैठक में तय किया गया कि नगर पालिका स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाएगी।

15 अगस्त को प्रातः स्कूलों के बच्चे प्रभात फेरी निकालेंगे। सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में प्रातः आठ बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। सार्वजनिक ध्वजारोहण गांधी चौक पर मुख्य अतिथि द्वारा किया जाएगा। सभी स्कूलों के छात्र छात्राएं परेड करते हुए पहुचेंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 11 अगस्त व 14 अगस्त को क्रासकंट्री दौड़ का आयोजन किया जाएगा। 13 अगस्त को शहर में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। 15 अगस्त को स्कूली बच्चों के बीच टाउन हाल में देशभक्ति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रतियोगिता मसूरी स्पोर्टस एसोसिएशन व होटल एसोसिएशन के सहयोग से की जायेगी। इस मौके पर पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी, पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला, अधिशासी अधिकारी रजनीश डोबरियाल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता, उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप साहनी, मदनमोहन शर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल, आरपी बडोनी, बीएस नेगी, रूपचंद, सुरेश गोयल, परिवंद रावत, संजय अग्रवाल, अजय भार्गव, मनोरंजन त्रिपाठी, एनके साहनी, मनोज सैली आदि उपस्थित थे।