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Dehradun News: मसूरी में धूमधाम से मनाया गया गुरु पूर्णिमा का पर्व

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: मसूरी में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा, हवन और भजन-कीर्तन के बाद भंडारे का आयोजन हुआ। स्थानीय निवासियों और पर्यटकों ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर समिति के महामंत्री ने गुरु के प्रति कृतज्ञता और मार्गदर्शन का महत्व बताया।

Dehradun News: मसूरी में धूमधाम से मनाया गया गुरु पूर्णिमा का पर्व

Dehradun News: मसूरी।मसूरी में गुरु पूर्णिमा का पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना, हवन और भजन-कीर्तन के बाद विशाल भंडारों का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय निवासियों सहित बड़ी संख्या में पर्यटकों ने प्रसाद ग्रहण किया। लंढौर स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद भंडारे का आयोजन हुआ। मंदिर समिति के महामंत्री नीरज अग्रवाल ने बताया कि यह पर्व गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनके दिखाए मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम में प्रधान दीपक गुप्ता, राकेश अग्रवाल, वैभव तायल, शरद गुप्ता और राजकुमार अग्रवाल सहित कई लोग उपस्थित रहे।

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वहीं, श्री सिद्ध हनुमान मंदिर, कचहरी में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और करणी सेना के संयुक्त तत्त्वावधान में 18वें भंडारे का आयोजन हुआ। बजरंग दल के संयोजक राहुल साहू ने कहा कि बच्चों को धार्मिक शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार देना अत्यंत आवश्यक है। इस दौरान संदीप सिंह, आदर्श शर्मा और मनदीप रौछेला समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके अलावा श्री शिरडी साईं बाबा मंदिर में प्रातः काकड़ आरती, बाबा के अभिषेक और भजन-कीर्तन के बाद श्रद्धालुओं के लिए दोपहर में भंडारे का आयोजन किया गया।

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