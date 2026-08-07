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Dehradun News: दून में 9 अगस्त को सजेगी संगीतमय शाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: देहरादून। संगीत और मनोरंजन के क्षेत्र में 25 वर्षों से सक्रिय रवि म्यूजिकल ग्रुप अपनी रजत जयंती के अवसर पर 9 अगस्त को संगीतमय कार्यक्रम आयोजित करेगा।

Dehradun News: दून में 9 अगस्त को सजेगी संगीतमय शाम

Dehradun News: देहरादून। संगीत और मनोरंजन के क्षेत्र में 25 वर्षों से सक्रिय रवि म्यूजिकल ग्रुप अपनी रजत जयंती के अवसर पर 9 अगस्त को संगीतमय कार्यक्रम आयोजित करेगा। घनक नाम से होने वाला कार्यक्रम सर्वे चौक स्थित आरआरडीटीओ ऑडिटोरियम में होगा। संस्था के प्रमुख रवि गुरविंदर सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में हिंदी सिनेमा और भारतीय संगीत जगत के दिग्गज पार्श्व गायकों, कलाकारों और संगीतकारों को उनके सदाबहार गीतों के माध्यम से भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि रवि म्यूजिकल ग्रुप बीते ढाई दशक से उत्तराखंड समेत देश के विभिन्न राज्यों में सांस्कृतिक और मनोरंजक प्रस्तुतियां देता आ रहा है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री खजान दास मुख्य अतिथि होंगे।

देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल, विधायक सविता कपूर और पूर्व मेयर सुनील उनियाल ‘गामा’ विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। आयोजकों ने संगीत प्रेमियों से कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की है।

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