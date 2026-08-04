Dehradun News: नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में हंगामा, सभासदों ने दिया धरना कुत्तों का पंजीकरण करना होगा

Dehradun News: -सभासदों के सदन में जमीन पर बैठने के बाद पर्यटन समिति के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश

Dehradun News: मसूरी, संवाददाता नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक हंगामेदार रही। रुपये के लेनदेन के आरोप लगने के बाद पार्षदों ने विरोध जताकर धरना प्रदर्शन किया। सभी सभासदों ने आरोपों को निराधार बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने और तथ्यों को सार्वजनिक करने की मांग की।

बैठक का माहौल गरमाना नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक मंगलवार को हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक शुरू होते ही सभासद सचिन गुहेर ने उन पर लगाए जा रहे पैसों के लेनदेन के आरोपों का कड़ा विरोध किया और सदन के बीच धरने पर बैठ गए। उनके इस कदम से बैठक का माहौल अचानक गरमा गया और कुछ देर के लिए कार्यवाही ठप हो गई। सभासद सचिन गुहेर के समर्थन में सभासद पवन थलवाल, विशाल खरोला, अमित भट्ट, गौरी थपलियाल, रुचिता गुप्ता, बबीता मल्ल और शिवानी भारती भी धरने पर बैठ गए। सभी सभासदों ने आरोपों को निराधार बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने और तथ्यों को सार्वजनिक करने की मांग की। इसी दौरान सदन में पर्यटन प्रभारी को लेकर भी विवाद गहरा गया। कुछ सभासदों ने पर्यटन प्रभारी सीपी बडोनी से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग उठाई। इस मुद्दे पर सदन में जमकर बहस और नोकझोंक हुई, जिससे बैठक का माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। बढ़ते हंगामे के बीच पर्यटन प्रभारी सीपी बडोनी ने अपना इस्तीफा देने की पेशकश की। इसके बाद माहौल धीरे-धीरे शांत हुआ और सभासदों की सहमति के बाद बोर्ड बैठक की कार्यवाही दोबारा शुरू की गई। सभासद सचिन गुहेर का कहना था कि शहर में सोशल मीडिया पर नगर पालिका पर्यटन विभाग पर लगातार वित्तीय अनियिमतिता व भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं जिससे सभासदों की छवि खराब हो रही है।

बोर्ड बैठक के प्रस्ताव बारिश कम होने पर सड़कों की दशा सुधारेंगे

योग्यता की प्रक्रिया के तहत मीरा सकलानी ने कहा कि बोर्ड बैठक में कई प्रस्ताव पास किए गये, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के आवासों पर कर में 15 प्रतिशत की छूट देने व पालतू श्वानों के पंजीकरण व आवारा श्वानों को सुव्यवस्थित करने का भी प्रस्ताव पास किया गया। उन्होंने पर्यटन समिति के अध्यक्ष के इस्तीफे पर कहा कि शहर में सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही थी जिससे सभासदों में आक्रोश था। यह सामान्य बात है कि कार्य करने पर आरोप लगते रहते हैं व उनकी मांग जायज थी। उन्होंने कहा कि बारिश कम होने पर सड़कों की दशा सुधारी जाएगी। बारिश में बंद कई नालों को खोला गया, जिससे सड़कों के क्षतिग्रस्त होने पर राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि शहर के निर्माण का मलबा आसपास डाला जाता है जिसके कारण आपदा आती है ऐसे में उन निर्माण करने वालों व ठेकेदारों को शहर हित में सोचना चाहिए। निर्धारित डंपिंग जोन में मलबा डालना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। बैठक में गौरी थपलियाल, शिवानी भारती, बबीता मल्ल, विशाल खरोला, रूचिता गुप्ता, अमित भटट, पवन थलवाल, सचिन गुहेर, पंकज खत्री, जसबीर कौर व रणवीर कंडारी, सहित अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन, रजनीश डोबरियाल, कार्यालय अधीक्षक चंद्र प्रकाश बडोनी सहित पालिका के अधिकारी मौजूद रहे।

सेवानिवृत्ति के बाद आवास पालिका कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद भी पालिका आवासों पर रहने का मामला उठाया गया। निर्णय लिया गया कि जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनके आवास पर अगर कोई बाहर का व्यक्ति रह रहा है तो उसे खाली कराया जाएगा। अगर उनका परिवार रह रहा है तो पहले इसकी जांच होगी व शपथ पत्र लिया जाएगा। इसके बाद उन्हें वर्तमान दर पर किराया तय करने के बाद रहने के लिए आवास यथावत रखा जायेगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने में समय लगेगा व अगली बोर्ड बैठक में पुनः प्रस्ताव लाया जाएगा। बोर्ड बैठक में पालिका के विभिन्न विभागों जिसमे फर्नीचर खराब हो गया है या मरम्मत की जरूरत है उसे ठीक कराने का प्रस्ताव पास किया गया।

अन्य प्रस्ताव यह प्रस्ताव पास

- शहर के भवनों में वरिष्ठ नागरिकों को भवन कर में 15 प्रतिशत की छूट का प्रावधान रखा गया। उन्हें स्थायी निवास प्रमाण पत्र देना होगा।

-मालरोड को छोड संपर्क मार्गों के नाम उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों के नाम करने का प्रस्ताव पास

-मालरोड पर आकर्षक सेल्फी प्वाइंट बनेगा

-पालिका में संविदा पर कार्यरत 107 कर्मचारियों आगामी अवधि तक कार्य पर रखने का निर्णय

-शहर का कूड़ा निस्तारण के लिए दो ट्रैक्टर ट्राली खरीदने व एक टाटा 407 व एक पिकअप किराये पर लेने का निर्णय

-कूड़ा निस्तारण के तहत आईडीएच में बायोमिथिलेशन प्लांट का संचालन बंद होने पर कूड़ा शहर से बाहर भेजा जाएगा जिसका वहन लार्ड शिवा इंटरप्राइजेज करेगी

- शहर में बढ़ते पालतू श्वान पशुओं के लिए स्वच्छता, रेबीज नियंत्रण तथा सुव्यवस्थित प्रंबंधन के लिए पशुओं का पंजीकरण ऑन लाइन किया जाएगा। इसका दायित्व एक कंपनी को देने पर सहमति प्रदान की गयी

- पालिका बोर्ड बैठक में तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए लाइसेंस शुल्क का निर्धारण विनियमन और नियंत्रण का प्रस्ताव पास

-पालिका की पांच मकड़ेती व एक टाउनहॉल कंपाउंड में दुकानों के लिए निविदा आमंत्रित होगी

-किंक्रेग पर एसडीआरएफ के लिए भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी पास किया गया

- पालिका टाउनहाल में 10 कमरों के संचालन के लिए भी निविदा आमंत्रित होगी