Dehradun News: मनुष्य का प्रथम गुरू मां होती है: आचार्य शिवप्रसाद
Dehradun News: फोटो......... देहरादून। श्री कृष्ण सेवा सदन की ओर से गुरुपूर्णिमा महोत्सव 2026 में आचार्य शिवप्रसाद
Dehradun News: देहरादून। श्री कृष्ण सेवा सदन की ओर से गुरुपूर्णिमा महोत्सव 2026 में आचार्य शिवप्रसाद ममगाईं ने कहा कि मनुष्य का प्रथम गुरू मां होती है, हजार शिक्षकों के अधिक शिक्षण कर सकती है। बुधवार को नेशविला रोड स्थित गढ़वाल सभा मंदिर परिसर में आयोजित महोत्सव में आचार्य शिवप्रसाद ने कहा कि गुरु केवल शिक्षा नहीं देते, बल्कि जीवन जीने की सही दिशा भी प्रदान करते हैं। गुरु के बताए मार्ग पर चलकर ही मनुष्य अपने जीवन को सफल, सार्थक एवं ईश्वरमय बना सकता है। इस मौके पर आचार्य दामोदर सेमवाल, आचार्य जय प्रकाश गोदियाल, देवेंद्र काला, गोविन्द थापा, लक्ष्मी बहुगुणा, राधा थपलियाल, सुजाता पाटनी, कमला नौटियाल, आचार्य सन्दीप बहुगुणा, कृष्णा कोठियाल, बिना उनियाल, कुशुम नेगी, वीना नेगी, नितू रावत और निर्मला आदि मौजूद रहे।
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