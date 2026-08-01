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Dehradun News: 132 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित हो रहे राष्ट्रपति उद्यान काम जल्द पूरा होगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: फोटो-प्रकृति और आधुनिकता का अनूठा संगम बनेगा राष्ट्रपति उद्यान -देहरादून को मिलेगी नई पहचान, राष्ट्रपति

Dehradun News: 132 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित हो रहे राष्ट्रपति उद्यान काम जल्द पूरा होगा

Dehradun News: देहरादून, प्रमुख संवाददाता। राजपुर रोड स्थित ऐतिहासिक ‘राष्ट्रपति आशियाना’ परिसर में विकसित किए जा रहे अत्याधुनिक राष्ट्रपति उद्यान का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने 132 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित हो रहे उद्यान का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। डीएम ने विभागों और कार्यदायी संस्था को सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शुक्रवार को कार्यों के प्रगति समीक्षा बैठक की जाएगी。

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निर्माण कार्य की प्रगति

शनिवार को जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान राष्ट्रपति आशियाना’ परिसर पहुंचे और अधिकारियों से कार्यों की प्रगति के बाबत विस्तृत रिपोर्ट ली। निरीक्षण के दौरान डीएम ने कहा कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना केवल एक पार्क नहीं, बल्कि दून की नई पहचान के रूप में विकसित होगी। हरियाली, पर्यटन, स्वास्थ्य संवर्धन और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला यह उद्यान प्रदेश ही नहीं, देशभर के पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। अधिकारियों ने डीएम को बताया कि विद्युत विभाग द्वारा करीब 80 प्रतिशत और उद्यान विभाग द्वारा करीब 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। यहां आकर्षक थीम पार्क, कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, 2,700 मीटर लंबा जॉगिंग, साइकिलिंग एवं वॉकिंग ट्रैक तथा प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कराने के लिए 840 मीटर लंबा बोर्डवॉक तैयार किया जा रहा है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की देखरेख में केबीजी इंजीनियर्स फर्म के माध्यम से कराए जा रहे सिविल कार्यों का निरीक्षण किया। डीएम डॉ. चौहान ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बुनियादी ढांचे के निर्माण में मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान जिला पर्यटन विकास अधिकारी जसपाल चौहान, केबीजी इंजीनियर्स के प्रोजेक्ट मैनेजर फराज, सीपीडब्ल्यूडी, विद्युत, उद्यान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

सांस्कृतिक आयोजनों के लिए सुविधाएं

सांस्कृतिक आयोजनों के लिए 800 दर्शकों की क्षमता वाला ओपन एयर थिएटर

डीएम डा. चौहान ने बताया कि सांस्कृतिक आयोजनों के लिए 800 दर्शकों की क्षमता वाला ओपन एयर थिएटर, योग एवं स्वास्थ्य गतिविधियों के लिए योगा पवेलियन, मनोहारी व्यूइंग एवं वॉटरफॉल डेक, आधुनिक स्पोर्ट्स जोन तथा विशाल लीची गार्डन भी विकसित किए जा रहे हैं। स्पोर्ट्स जोन का लगभग 50 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। तीन भव्य प्रवेश द्वार और अत्याधुनिक पार्किंग व्यवस्था भी विकसित की जा रही है।

FAQs

राष्ट्रपति उद्यान का निर्माण कार्य कहाँ चल रहा है?
यह निर्माण कार्य देहरादून में राष्ट्रपति आशियाना परिसर में चल रहा है।
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