युवा आईएएस अफसरों को संबोधित करने मसूरी पहुंचे गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किjण रिजिजू गुरुवार को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी पहुंचे। रिजिजू दोपहर 12 बजे चॉपर से हैप्पी वैली स्थित पोलोग्राउंड स्थित हेलीपैड पहुंचे। यहां पर एलबीएस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वह सड़क मार्ग से एलबीएस अकादमी पहुंचे। यहां उन्होंने फेज थ्री के प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों को संबोधित किया।

इस मौके पर किरण रिजिजू ने मसूरी की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि वह कई बार यहां आ चुके हैं। मसूरी की यात्रा उनके लिए सदैव खास रहती है। उन्होंने हिमाचल और गुजरात के चुनाव को लेकर कहा कि केंद्र सरकार के ठोस कार्यों और ऊंची सोच के बलबूते देश तरक्की की ओर अग्रसर है। इसके चलते दोनों राज्यों में पार्टी के लिए रिजल्ट सकारात्मक आएंगे।

<

Happy to address the young IAS Officer Trainees & Officers undergoing Mid Career phase-lll at LBSNAA, Mussoorie. The session was very interactive & their energy level was palpable. pic.twitter.com/tChiAcH4gG