Dehradun News: एमडीडीए में हर महीने दो बार लगेगा ‘समाधान दिवस’
Dehradun News: देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए 'समाधान दिवस' शुरू किया है। हर महीने के पहले और अंतिम सोमवार को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद और पारदर्शिता बढ़ाना है।
Dehradun News: देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए एक नई पहल शुरू की है। अब प्राधिकरण मुख्यालय में प्रत्येक माह के प्रथम एवं अंतिम सोमवार को ‘समाधान दिवस’ का आयोजन किया जाएगा।एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य जनता और प्रशासन के बीच सीधे संवाद और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनहित के मामलों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लंबे समय से आम नागरिक भवन मानचित्र स्वीकृति, अवैध निर्माण और भूमि से जुड़े मामलों को लेकर परेशान रहते थे। अब 'समाधान दिवस' के माध्यम से लोगों को कार्यालयों के बार-बार चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी।
एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि समाधान दिवस का आयोजन सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक होगा। इस दौरान प्राप्त सभी शिकायतों और सुझावों को दर्ज कर निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकरण को बेवजह लंबित न रखा जाए और इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि व समय पर पहुंचकर इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
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