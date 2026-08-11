Dehradun News: रुड़की में महाशिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब
Dehradun News: महाशिवरात्रि के अवसर पर रुड़की के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। सुबह से मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगीं। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया, बेलपत्र और पुष्प अर्पित किए। मंदिरों में विशेष पूजा एवं धार्मिक अनुष्ठान हुए। पूरा वातावरण हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजता रहा।
Dehradun News: रुड़की। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मंगलवार को नगर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर बेलपत्र, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री अर्पित की तथा परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। नगर के सिविल लाइंस स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, शिव चौक स्थित शिव मंदिर, आवास विकास स्थित नीलेश्वर महादेव मंदिर समेत विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान किए गए। भक्तों ने विधि-विधान से भगवान शिव का अभिषेक कर आशीर्वाद लिया।
महाशिवरात्रि को लेकर मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भक्तिमय माहौल बना रहा। हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों के साथ बड़ी संख्या में बच्चों ने भी मंदिर पहुंचकर भगवान शिव की पूजा की। श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर भगवान शिव का ध्यान किया और परिवार की सुख-शांति एवं समृद्धि की प्रार्थना की। मंदिरों में दिनभर श्रद्धालुओं के आने-जाने का सिलसिला जारी रहा।
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