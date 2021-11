देहरादून दून के मिलिट्री अस्पताल में एक और ऑक्सीजन प्लांट शुरू, सेना ने शहीद की पत्नी से कराया उद्घाटन Published By: Thakur Wed, 03 Nov 2021 01:36 PM देहरादून, संवाददाता

1 / 2 देहरादून के मिलिट्री अस्पताल में शहीद हवलदार एसएस मेहरा की पत्नी वीरनारी पिंकी मेहरा ने दूसरे ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। 2 / 2 एमएच देहरादून में शहीद हवलदार एसएस मेहरा की पत्नी वीरनारी पिंकी मेहरा के साथ सैन्य अधिकारी।