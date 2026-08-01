Dehradun News: जैन भवन में कलश स्थापना से पूर्व हुआ मंगल कलश की शुद्धि
Dehradun News: चातुर्मास वर्षायोग-फोटो जैन भवन में मंगल कलश शुद्धि कार्यक्रम श्रद्धा के साथ संपन्न देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। गांधी रोड स्थित जैन भवन में विराजमान
Dehradun News: देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। गांधी रोड स्थित जैन भवन में विराजमान आर्यिका पूर्णमति माताजी के सानिध्य में शनिवार को चातुर्मास वर्षायोग के तहत मंगल कलश स्थापना से पूर्व मंगल कलश शुद्धि कार्यक्रम श्रद्धा एवं भक्तिभाव के साथ किया गया।कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान जिनेंद्र के अभिषेक एवं शांतिधारा से हुआ, जिसके बाद आचार्य विद्यासागर महामुनिराज का पूजन महिला जैन मिलन द्वारा संपन्न कराया गया। अपने प्रवचन में आर्यिका पूर्णमति माता ने जैन आगम राजवार्तिक में वर्णित सागर काल की व्याख्या करते हुए उसके असीम और अकल्पनीय स्वरूप का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जिनेंद्र भगवान की आराधना और णमोकार महामंत्र का श्रद्धापूर्वक स्मरण करने से अनेक जन्मों के पापों का भी क्षय हो सकता है।
इसके बाद मंत्रोच्चार एवं विधि-विधान के साथ मंगल कलशों की शुद्धि कराई गई। विधानाचार्य ने मंगलाष्टक, शुद्धि मंत्र एवं विशेष श्लोकों का उच्चारण किया, जबकि यजमानों ने संकल्प लेकर कलशों में जल, हल्दी, सुपारी, पीली सरसों और श्रीफल स्थापित किए। मीडिया समन्वयक मधु जैन ने बताया कि 2 अगस्त को प्रातः 8:30 बजे भव्य मंगल कलश स्थापना समारोह आयोजित होगा। कार्यक्रम में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी विशिष्ट अतिथि तथा कैबिनेट मंत्री खजान दास मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।