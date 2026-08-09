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Dehradun News: दून अस्पताल में एमएस के नोटिसों का डॉक्टर ने नहीं दिया जवाब, कर्मचारी भी बिना बताए गायब

By Chand Mohammad
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एमएस द्वारा निर्देशों का गंभीरता से पालन नहीं किया जा रहा है। इमरजेंसी में एक मरीज के इलाज में लापरवाही पर डॉक्टर को नोटिस भेजे गए हैं। अस्पताल के सफाई कर्मी भी बिना सूचना के अनुपस्थित हैं। एक्सपायर दवाओं के मुद्दे को लेकर भी कार्रवाई की जा रही है।

दून अस्पताल में एमएस के नोटिसों का डॉक्टर ने नहीं दिया जवाब, कर्मचारी भी बिना बताए गायब
दून अस्पताल में एमएस के नोटिसों का डॉक्टर ने नहीं दिया जवाब, कर्मचारी भी बिना बताए गायब

Dehradun News: दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एमएस के निर्देशों एवं नोटिसों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इमरजेंसी में एक महिला मरीज के इलाज में लापरवाही एवं अभद्रता के मामले में एमएस की ओर से एक डॉक्टर को दो नोटिस भेजे गए, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। अब एमएस डॉ. आरएस बिष्ट ने नाराजगी जताकर तीसरा नोटिस जारी किया है। जवाब नहीं मिलने पर एकतरफा कार्रवाई की चेतावनी दी गई। तीमारदार राहुल सिंह ने इमरजेंसी में पांच घंटे इलाज में देरी एवं अभद्रता के आरोप लगा शिकायत की थी। अस्पताल प्रबंधन ने 22 और 25 जुलाई को संबंधित डॉक्टर को नोटिस देकर जवाब मांगा, लेकिन नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। सूत्रों ने बताया कि अस्पताल में खींचतान, इमरजेंसी एवं विभागों में एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालना वजह बताया गया है。

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नौ सफाई कर्मी बिना सूचना गायब, नोटिस जारी

अस्पताल में सफाई व्यवस्था से जुड़े नौ उपनल-निविदा कर्मचारियों के भी बिना पूर्व सूचना या स्वीकृत अवकाश के लंबे समय से ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का मामला सामने आया है। एमएस की ओर से इन्हें चेतावनी पत्र जारी कर अनुपस्थिति की आख्या देने एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई को चेताया है।

एक्सपायर दवाओं पर कोरोनेशन में फजीहत पर जागा दून अस्पताल

अस्पताल में एक्सपायरी दवाओं के इस्तेमाल की आशंका के बीच नर्सिंग अधिकारियों को सभी दवाओं की नियमित जांच के निर्देश दिए गए हैं। एएनएस को एमएस की ओर से आदेश में कहा गया है कि सभी वार्डों में एक्सपायरी दवा का भंडारण न पाया जाए। ऐसी दवा मिलने पर संबंधित कर्मचारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी।

अस्पताल गेट पर पार्किंग पर पुलिस से मदद मांगी

अस्पताल प्रशासन ने मुख्य प्रवेश द्वार और आसपास अनधिकृत पार्किंग व अतिक्रमण की समस्या के स्थायी समाधान के लिए पुलिस से भी सहयोग मांगा है। पत्र में कहा गया है कि मुख्य मार्ग और प्रवेश द्वार के आसपास वाहनों के खड़े होने से मरीजों, तीमारदारों और आपातकालीन सेवाओं को परेशानी होती है। अस्पताल ने एसएसपी को यातायात व्यवस्था प्रभावी बनाने और अतिक्रमण हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया है।

निरीक्षण : अस्पताल में फिसलन से मरीज-तीमारदार परेशान

दून अस्पताल में बारिश के दौरान फिसलन और जलभराव से मरीजों व तीमारदारों को परेशानी हो रही है। शनिवार को एमएस डॉ. आरएस बिष्ट ने इमरजेंसी और आईपीडी भवन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने फिसलन वाले स्थानों पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराने के साथ पेस्ट कंट्रोल और फॉगिंग के निर्देश दिए। आईपीडी भवन में चल रहे निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने को कहा। सफाई सुपरवाइजरों से प्रत्येक शिफ्ट की फोटो सहित रिपोर्ट मांगी गई है। रविवार को गेट नंबर एक से छह तक विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किस चीज़ की लापरवाही के मामले में डॉक्टर को नोटिस जारी किया गया?
दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक महिला मरीज के इलाज में लापरवाही एवं अभद्रता के मामले में डॉक्टर को नोटिस जारी किया गया।
Chand Mohammad

लेखक के बारे में

Chand Mohammad

शॉर्ट बायो : चांद मोहम्मद पिछले 11 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में देहरादून यूनिट में बतौर वरिष्ठ संवाददाता कार्य कर रहे है।


परिचय एवं अनुभव

चांद मोहम्मद हिंदी पत्रकारिता में एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 11 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान अखबार में देहरादून में कार्यरत है और हेल्थ रिपोर्टिंग कर रहे है। वह पिछले आठ साल से हिंदुस्तान से जुड़े है। स्वास्थ्य रिपोर्टिंग और सामाजिक मुद्दों पर उनकी मजबूत पकड़ है।


करियर का सफर

चांद ने अपने करियर की शुरुआत 2015 में अमर अखबार देहरादून से की। जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2018 में उन्होंने हिंदुस्तान ज्वाइन किया। वर्तमान में वह हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, मौसम, मुस्लिम कम्युनिटी रिपोर्टिंग के अलावा देहरादून हिंदुस्तान में सह सिटी प्रभारी और सह अपराध संवाददाता की भूमिका में है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग

चांद बी कॉम और पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट है। वह यूपी के मुजफ्फरनगर के छोटे से गांव भंगेला से है। समाज के वंचित लोगों की आवाज उठाने, मरीजों की पीड़ा बयां करना उनका एक जज्बा बयां करता है। कोविड के दौरान उन्होंने पीड़ा बताती और सिस्टम पर प्रहार करती रिपोर्टिंग की। मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर उन्होंने काफी काम किया है। लगातार जागरूकता परक और रिसर्च बेस्ड स्टोरी हेल्थ और मौसम पर करते है।


विजन

चांद का विजन है कि वह अपने जर्नलिज्म से आम आदमी के मुद्दों को उठाए और उन्हें हल कराए। पाठकों के बीच अखबार की विश्वसनीयता बनाए रखे।


विशेषज्ञता

स्वास्थ्य रिपोर्टिंग, सामाजिक मुद्दों, मौसम, मुस्लिम कम्युनिटी के मामलों के जानकार है।

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