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Dehradun News: नई टिहरी में मेडिकल कालेज के लिए फिपल्टी में भूमि चयन करने की मांग की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: नई टिहरी के नरेंद्रनगर विधानसभा के जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने डीएम नितिका खंडेवाल के माध्यम से ज्ञापन भेजा है। इसमें मांग की गई है कि जिला मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि फिपल्टी में स्वीकृत किया जाए। सभी प्रतिनिधियों का मानना है कि यह निर्णय जनहित में होगा।

नई टिहरी में मेडिकल कालेज के लिए फिपल्टी में भूमि चयन करने की मांग की
नई टिहरी में मेडिकल कालेज के लिए फिपल्टी में भूमि चयन करने की मांग की

Dehradun News: नई टिहरी। नरेंद्रनगर विधानसभा के पट्टी मखलोगी धार अकरिया, क्वीली, कुंजणी, पालकोट, पौड़ीखाल के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं व स्थानीय लोगों ने गुरूवार को डीएम नितिका खंडेवाल के माध्यम से सीएम धामी व स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में जिला मेडिकल कालेज भूमि पलाम-भासौं-फिपल्टी में ही स्वीकृत करने की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से सीएम व स्वास्थ्य मंत्री को बताया कि क्षेत्र के सभी जनप्रतनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता व स्थानीय लोग बीती 24 जुलाई को शासन में चिकित्सा विभाग की बैठक में नरेंद्रनगर, टिहरी व देवप्रयाग विधानसभा के केंद्र स्थल फिपल्टी में चयनित किए जाने का निर्णय हुआ है।

इसके लिए क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि सहर्ष सहमति देते हैं और मांग करते हैं कि भूमि का चयन फिपल्टी में किया जाय। यह पूरी तरह से जनहित में है और मध्य केंद्र बिंदु होने से यहां पर मेडिकल कालेज के उपर्युक्त वातावरण व स्थल मौजूद रहे। ज्ञापन सौंपने वालों में गजा नगर पंचायत अध्यक्ष कुंवर सिंह चौहान, जिपंस ताजवीर सिंह खाती, बीडीसी मेंबर मंजू देवी, कनिष्ठ उप प्रमुख सरोज मखलोगा, बीडीसी मेंबर राहुल कुट्टी, रोशन लाल, सभासद रंजना देवी सहित दर्जनों शामिल रहे।

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