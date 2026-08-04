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Dehradun News: भूस्खलन से फिर संकट में घनसाली का सीमांत गांव तोली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: नई टिहरी। टिहरी जिले के घनसाली विधानसभा क्षेत्र के सीमांत गांव तोली पर एक बार

Dehradun News: भूस्खलन से फिर संकट में घनसाली का सीमांत गांव तोली

Dehradun News: नई टिहरी। टिहरी जिले के घनसाली विधानसभा क्षेत्र के सीमांत गांव तोली पर एक बार फिर भूस्खलन का खतरा मंडराने लगा है। गांव के नीचे बहने वाली बालगंगा नदी के तेज बहाव से लगातार भू-कटाव हो रहा है, जिससे कृषि भूमि और आवासीय क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हाल की बारिश के बाद गांव के निचले हिस्से में करीब 50 मीटर क्षेत्र में गहरी दरारें पड़ गई हैं, जिससे बड़े भूस्खलन की आशंका बढ़ गई है। ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2024 की आपदा में गांव में एक मां-बेटी की मौत हुई थी। इसके बाद सुरक्षा कार्य और पुनर्वास के कई आश्वासन मिले, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम प्रधान सुनीता देवी ने कहा कि गांव के विस्थापन और पुनर्वास में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए तथा बालगंगा किनारे सुरक्षात्मक कार्य जल्द शुरू किए जाएं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा।

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