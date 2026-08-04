Dehradun News: भूस्खलन से फिर संकट में घनसाली का सीमांत गांव तोली
Dehradun News: नई टिहरी। टिहरी जिले के घनसाली विधानसभा क्षेत्र के सीमांत गांव तोली पर एक बार
Dehradun News: नई टिहरी। टिहरी जिले के घनसाली विधानसभा क्षेत्र के सीमांत गांव तोली पर एक बार फिर भूस्खलन का खतरा मंडराने लगा है। गांव के नीचे बहने वाली बालगंगा नदी के तेज बहाव से लगातार भू-कटाव हो रहा है, जिससे कृषि भूमि और आवासीय क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हाल की बारिश के बाद गांव के निचले हिस्से में करीब 50 मीटर क्षेत्र में गहरी दरारें पड़ गई हैं, जिससे बड़े भूस्खलन की आशंका बढ़ गई है। ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2024 की आपदा में गांव में एक मां-बेटी की मौत हुई थी। इसके बाद सुरक्षा कार्य और पुनर्वास के कई आश्वासन मिले, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
ग्राम प्रधान सुनीता देवी ने कहा कि गांव के विस्थापन और पुनर्वास में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए तथा बालगंगा किनारे सुरक्षात्मक कार्य जल्द शुरू किए जाएं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।