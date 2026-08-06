Dehradun News: स्टेट हाईवे मार्ग धंस जाने से तहसील प्रशासन में हड़कंप
Dehradun News: नीरज शर्मा रणखंडी लक्सर। लक्सर रुड़की मार्ग पर बहादरपुर गांव के निकट स्टेट
Dehradun News: लक्सर। लक्सर रुड़की मार्ग पर बहादरपुर गांव के निकट स्टेट हाईवे मार्ग धंस जाने से तहसील प्रशासन में हड़कंप मच गया। इसके बाद एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तत्काल मार्ग की मरम्मत करने के दिशा निर्देश दिए ताकि मार्ग से गुजर रहे कावड़ यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो।
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