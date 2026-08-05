Dehradun News: भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता को जोशी ने दी श्रद्धांजलि
Dehradun News: फोटो देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को मंदाकिनी विहार स्थित भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं बूथ अध्यक्ष ब्रह्म किशोर शर
Dehradun News: देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को मंदाकिनी विहार स्थित भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं बूथ अध्यक्ष ब्रह्म किशोर शर्मा(74 वर्ष) के निधन पर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी।इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने शोकाकुल परिवार को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि स्व. ब्रह्म किशोर शर्मा भारतीय जनता पार्टी के समर्पित, कर्मठ एवं सक्रिय कार्यकर्ता थे। संगठन के प्रति उनकी निष्ठा, सेवा भावना और समाज के प्रति उनका समर्पण सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा।
उनका निधन भाजपा परिवार एवं समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।