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Dehradun News: 11 अगस्त को देहरादून में रोजगार मेला, 559 पदों पर होगा चयन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: देहरादून में 11 अगस्त को बेरोजगार युवाओं के लिए एक दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इसमें विभिन्न निजी कंपनियों द्वारा 559 रिक्त पदों के लिए साक्षात्कार होंगे। प्रतिभागियों का पंजीकरण 4 अगस्त से क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में शुरू किया गया है, जिसमें बायोडाटा और आवश्यक दस्तावेज लाना अनिवार्य है।

Dehradun News: 11 अगस्त को देहरादून में रोजगार मेला, 559 पदों पर होगा चयन

Dehradun News: देहरादून। जनपद के बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय देहरादून द्वारा 11 अगस्त को प्रातः 9.30 बजे से कार्यालय परिसर में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेले में विभिन्न प्रतिष्ठित निजी कंपनियां कुल 559 रिक्त पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेकर चयन प्रक्रिया संपन्न करेंगी। क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी ममता चौहान नेगी ने बताया कि रोजगार मेले में प्रतिभाग करने के इच्छुक अभ्यर्थियों का पंजीकरण 04 अगस्त से क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में प्रारंभ कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को अपना बायोडाटा, मूल शैक्षिक एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्र तथा उनकी छायाप्रतियां, सेवायोजन कार्यालय का पंजीयन कार्ड, पासपोर्ट आकार के फोटो एवं वैध पहचान-पत्र (आईडी प्रूफ) साथ लाना अनिवार्य होगा।

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