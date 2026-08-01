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Dehradun News: मसूरी में वीकेंड पर पर्यटक पहुंचे, भगत सिंह चौक पर लगा दो घंटे  जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: मसूरी में वीकेंड पर पर्यटकों के बड़ी संख्या में आने से भगत सिंह चौक पर दो घंटे जाम लगा रहा। पुलिस ने किसी तरह जाम खुलवाया। 70 प्रतिशत होटल बुकिंग के साथ, स्थानीय दुकानदारों को भी लाभ मिला।

Dehradun News: मसूरी में वीकेंड पर पर्यटक पहुंचे, भगत सिंह चौक पर लगा दो घंटे  जाम

Dehradun News: मसूरी, संवाददाता मसूरी में वीकेंड पर पर्यटकों के काफी संख्या में पहुंचने से जाम लग गया। भगत सिंह चौक पर दो घंटे जाम लगा रहा। पुलिस ने किसी तरह जाम खुलवाया।

जाम की स्थिति

वीकेंड पर पर्यटन नगरी मसूरी में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होने से सुबह 11:00 से लेकर 12:00 बजे तक पिक्चर पैलेस भगत सिंह चौक पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। पर्यटकों के साथ ही स्कूली बच्चों और स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे व किसी तरह से जाम को खुलवाया। पिक्चर पैलेस, भगत सिंह चौक पर जाम लगने का मुख्य कारण सड़क किनारे दोपहिया वाहन रहे। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क पर पैच वर्क का कार्य भी किया जा रहा है जिससे और भी ज्यादा परेशानी हो गई। साथ ही मसूरी देहरादून मार्ग पर भी वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं।

होटल बुकिंग

होटल में भी 70 फीसदी तक बुकिंग रही। मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि वीकेंड पर काफी दिनों बाद पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है जिसका लाभ होटल व्यवसाययों के साथ ही छोटे व बड़े दुकानदारों को मिलेगा। कैंपटी फॉल, अटल उद्यान गार्डन, भट्टा फॉल, गन हिल के साथ ही अन्य पर्यटक स्थलों पर भी सुबह से लेकर शाम तक पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ जुटी रही। केंपटी फॉल के स्थानीय दुकानदार सुमन नौटियाल ने बताया कि काफी दिनों बाद वीकेंड पर कैंपटी फॉल में पर्यटकों की भीड़ रही। बताया कि इसका लाभ होटल व्यवसायो के साथ ही दुकानदारों को मिलेगा।

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

मसूरी में जाम कब लगा?
वीकेंड पर, सुबह 11:00 से लेकर 12:00 बजे तक जाम लगा।
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