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Dehradun News: कोरोनेशन अस्पताल में एक्सपायर इंजेक्शन थमाने की जांच शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में मरीज गौरव गुलाटी को एक्सपायर इंजेक्शन देने के मामले में बुधवार को जांच शुरू की गई। जांच कमेटी ने नर्सिंग और फार्मेसी अधिकारियों से बयान लिए। मामले में दो नर्सिंग अधिकारियों को हटाया गया और सख्त कार्रवाई की मांग की गई है।

Dehradun News: कोरोनेशन अस्पताल में एक्सपायर इंजेक्शन थमाने की जांच शुरू

Dehradun News: देहरादून। कोरोनेशन अस्पताल के सर्जरी वार्ड में मरीज गौरव गुलाटी को एक्सपायर इंजेक्शन थमाने के मामले में अस्पताल प्रबंधन की जांच बुधवार को शुरू हो गई है। बुधवार को जांच कमेटी के डॉ. दिनेश चौहान, डॉ. श्रुति शर्मा, एएनएस ज्योति खन्ना, डीपीओ डीएस नेगी और हॉस्पिटल मैनेजर आरती शर्मा ने नर्सिंग अधिकारियों एवं फार्मेसी अधिकारियों से बयान लिए हैं और दस्तावेज खंगाले हैं। मरीज गौरव गुलाटी को एक्सपायर इंजेक्शन थमाने पर डीएम डॉ. आशीष चौहान एवं सीएमओ डॉ. मनोज शर्मा के रिपोर्ट तलब करने पर पीएमएस डॉ. यतेंद्र सिंह ने दो दिन में जांच कमेटी को रिपोर्ट देने को कहा है।

उधर, इस मामले में घटना के समय ड्यूटी पर तैनात दो नर्सिंग अधिकारियों को हटाकर दूसरे वार्ड में भेज दिया गया है। पार्षद रोबिन त्यागी और पहाड़ी महासभा की महासचिव गीता बिष्ट ने सीएमओ को ज्ञापन देकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं, घटना के बाद नर्सिंग अधिकारियों के बीच ड्यूटी व्यवस्था को लेकर तकरार भी सामने आई है।

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