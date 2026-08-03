Dehradun News: शिव का श्रृंगार सबके लिए प्रेरणादायी

Dehradun News: देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। सरस्वती विहार विकास समिति के तत्वाधान में शिव शक्ति मंदिर सरस्वती विहार अजबपुर खुर्द में चल रही शिव महापुराण कथा के पंचम दिवस सोमवार को कथा वक्ता आचार्य महामाया प्रसाद ने कहा कि भगवान शिव का श्रृंगार सबके लिए प्रेरणा दायक है।शिव के मस्तक पर गंगा है, गंगा ब्रह्मांड में सबसे पवित्र है। यदि मनुष्य की बुद्धि माता गंगा जैसी निर्मल पावन रहेगी तभी शिव तत्व की प्राप्ति होगी। महादेव के मस्तक का चंद्र तपोमय जीवन के प्रकाश का प्रतीक है, गृहस्थ जीवन में नियम संयम, साधना अवश्य होनी चाहिए। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष पंचम सिंह बिष्ट, बीएस चौहान, कैलाश राम तिवारी, गजेंद्र भंडारी, दिनेश जुयाल, मंगल सिंह कुट्टी, जयप्रकाश सेमवाल, चिंतामणि पुरोहित, बसंत सिंह दफोनी, बीपी शर्मा, पीएल चमोली, आशीष गुसांईं, आचार्य उदय प्रकाश नौटियाल, आचार्य सुशांत जोशी मौजूद थे।