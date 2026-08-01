Dehradun News: कांवड़ पटरी पर मोबाइल टॉयलेट का ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने किया निरीक्षण
Dehradun News: रुड़की में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने कांवड़ पटरी मार्ग पर मोबाइल टॉयलेटों का निरीक्षण किया। उन्होंने पेयजल, साफ-सफाई और सुविधाओं की स्थिति जानी। सभी टॉयलेट संतोषजनक पाए गए और अधिकारियों को कांवड़ मेले के दौरान सेवाएं बनाए रखने के निर्देश दिए।
Dehradun News: रुड़की। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने शनिवार को कांवड़ पटरी मार्ग पर स्थापित मोबाइल टॉयलेटों का निरीक्षण किया। उन्होंने टॉयलेट में पेयजल, साफ-सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यह भी जांचा कि टॉयलेट में पर्याप्त पानी उपलब्ध है या नहीं तथा कहीं गंदगी तो नहीं है। निरीक्षण में सभी मोबाइल टॉयलेट संतोषजनक स्थिति में मिले। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कांवड़ मेले के दौरान साफ-सफाई और सुविधाओं को लगातार बनाए रखने के निर्देश दिए।
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