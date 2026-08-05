Dehradun News: जमीयत उलेमा-ए-हिंद की बैठक : वोटर लिस्ट के नोटिस और सामाजिक बुराइयों पर अहम चर्चा

Dehradun News: देहरादून।आजाद कॉलोनी स्थित नूर एन्क्लेव की सइदिया मस्जिद में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की जिला शाखा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष मौलाना अब्दुल मन्नान कासमी ने की। इसमें मुख्य रूप से वोटरों को आ रहे नोटिस के मुद्दे पर मंथन किया गया। बैठक में तय हुआ कि जुमे की नमाज में इमाम लोगों को नोटिस का जवाब देने का सही प्रारूप समझाएंगे, ताकि कोई भी मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। जमीयत के वॉलंटियर बीएलओ के पास मौजूद रहेंगे और नोटिस पाने वाले लोगों के जरूरी दस्तावेज जमा कराने में मदद करेंगे।इसके अलावा, उलेमाओं से अपील की गई कि वे मस्जिदों से सीरत-उन-नबी के दौरान डीजे बजाने और अन्य गैर-शरई कामों पर पाबंदी के लिए ऐलान करें।