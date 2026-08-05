Dehradun News: जमीयत उलेमा-ए-हिंद की बैठक : वोटर लिस्ट के नोटिस और सामाजिक बुराइयों पर अहम चर्चा
Dehradun News: देहरादून की सइदिया मस्जिद में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की बैठक आयोजित की गई। इसे मौलाना अब्दुल मन्नान कासमी ने अध्यक्षता की। बैठक में वोटरों को नोटिस के जवाब देने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। इसके अलावा, समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए नशाखोरी और फिजूलखर्ची के मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
Dehradun News: देहरादून।आजाद कॉलोनी स्थित नूर एन्क्लेव की सइदिया मस्जिद में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की जिला शाखा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष मौलाना अब्दुल मन्नान कासमी ने की। इसमें मुख्य रूप से वोटरों को आ रहे नोटिस के मुद्दे पर मंथन किया गया। बैठक में तय हुआ कि जुमे की नमाज में इमाम लोगों को नोटिस का जवाब देने का सही प्रारूप समझाएंगे, ताकि कोई भी मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। जमीयत के वॉलंटियर बीएलओ के पास मौजूद रहेंगे और नोटिस पाने वाले लोगों के जरूरी दस्तावेज जमा कराने में मदद करेंगे।इसके अलावा, उलेमाओं से अपील की गई कि वे मस्जिदों से सीरत-उन-नबी के दौरान डीजे बजाने और अन्य गैर-शरई कामों पर पाबंदी के लिए ऐलान करें।
साथ ही, समाज में बढ़ रही नशाखोरी, मोबाइल की लत, दहेज प्रथा और शादियों में फिजूलखर्ची रोकने के लिए भी जुमे की तकरीर में लोगों को जागरूक किया जाए। इस मौके पर कोषाध्यक्ष मास्टर अब्दुल सत्तार, नगर अध्यक्ष मुफ्ती अयाज जामई, उपाध्यक्ष मौलाना रागिब मजाहिरी, मुफ्ती हुजैफा, मुफ्ती राशिद, मुफ़्ती वासिल, हाफिज शाहनजर, हाजी समशाद, हाजी तौसीफ खान सहित कई उलेमा और गणमान्य मौजूद रहे।
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