Dehradun News: सादगी ईमानदार छवि के नेता थे हीरा सिंह बिष्ट: गोदियाल
Dehradun News: फोटो.... देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह
Dehradun News: देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट की ग्यारहवीं पर स्वर्गपुरी मंदिर रेसकोर्स में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, विधायक किशोर उपाध्याय, मेयर सौरभ थपलियाल, पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल, सुरेंद्र सिंह नेगी, पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा, जोत सिंह गुनसोला, विवेकानंद खंडूरी, प्रदीप जोशी, सूर्यकान्त धस्माना, पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा, प्रदीप जोशी, पृथ्वी नेगी, महेश जोशी, त्रिलोक सजवाण, पंकज क्षेत्री, जगमोहन नेगी, प्रदीप कुकरेती, विजयेश नवानी, संजय काला, राजेंद्र शाह, अश्वनी बहुगुणा, मोहित उनियाल, सागर मनवाल, महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जसविन्द्र सिंह गोगी आदि ने श्रद्धांजलि दी।
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