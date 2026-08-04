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Dehradun News: अनीता धनाई, सुमन पंवार तीज क्वीन बनीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: मसूरी में हिमंवत महिला समूह ने हरियाली तीज पर्व मनाया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने नृत्य किया और तीज क्वीन का चुनाव हुआ। 40 वर्ष से अधिक आयु की अनीता धनाई और 40 वर्ष से कम आयु की सुमन पंवार को तीज क्वीन चुना गया। कार्यक्रम के दौरान पुष्पा पडियार ने सभी को बधाई दी।

Dehradun News: अनीता धनाई, सुमन पंवार तीज क्वीन बनीं

Dehradun News: मसूरी। संवाददाता हिमंवत महिला समूह ने हर वर्ष की भांति हरियाली तीज पर्व मनाया। इस मौके पर एक होटल के सभागार में आयोजित तीज कार्यक्रम में महिलाओं ने जमकर नृत्य किया व तीज क्वीन चुनी गईं। अनीता धनाई 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में तीज क्वीन चुनी गईं जबकि 40 वर्ष से कम आयु में सुमन पंवार तीज क्वीन चुनी गईं।कुलडी स्थित एक होटल के सभागार में हिमवंत महिला समूह के तीज कार्यक्रम में महिलाओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। उन्होंने जमकर नृत्य किया व तीज क्वीन प्रतियोगिता में भाग लिया व कैटवाक कर अपनी प्रतिभा दिखाई।

इस मौके पर हिमवंत महिला समूह की अध्यक्ष पुष्पा पडियार ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी तीज का पर्व मनाया जा रहा है। उन्होंने सभी को तीज की बधाई दी । मौके पर कमलेश भंडारी, मनीषी खरोला, नीति शर्मा, संध्या ऐनी, बीना सिंह, निमाकांत, नमिता कुमाई, सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहींl

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