Dehradun News: अनीता धनाई, सुमन पंवार तीज क्वीन बनीं
Dehradun News: मसूरी में हिमंवत महिला समूह ने हरियाली तीज पर्व मनाया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने नृत्य किया और तीज क्वीन का चुनाव हुआ। 40 वर्ष से अधिक आयु की अनीता धनाई और 40 वर्ष से कम आयु की सुमन पंवार को तीज क्वीन चुना गया। कार्यक्रम के दौरान पुष्पा पडियार ने सभी को बधाई दी।
Dehradun News: मसूरी। संवाददाता हिमंवत महिला समूह ने हर वर्ष की भांति हरियाली तीज पर्व मनाया। इस मौके पर एक होटल के सभागार में आयोजित तीज कार्यक्रम में महिलाओं ने जमकर नृत्य किया व तीज क्वीन चुनी गईं। अनीता धनाई 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में तीज क्वीन चुनी गईं जबकि 40 वर्ष से कम आयु में सुमन पंवार तीज क्वीन चुनी गईं।कुलडी स्थित एक होटल के सभागार में हिमवंत महिला समूह के तीज कार्यक्रम में महिलाओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। उन्होंने जमकर नृत्य किया व तीज क्वीन प्रतियोगिता में भाग लिया व कैटवाक कर अपनी प्रतिभा दिखाई।
इस मौके पर हिमवंत महिला समूह की अध्यक्ष पुष्पा पडियार ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी तीज का पर्व मनाया जा रहा है। उन्होंने सभी को तीज की बधाई दी । मौके पर कमलेश भंडारी, मनीषी खरोला, नीति शर्मा, संध्या ऐनी, बीना सिंह, निमाकांत, नमिता कुमाई, सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहींl
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।