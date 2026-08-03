Dehradun News: दून में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, मौसम खुला
Dehradun News: देहरादून में सोमवार दोपहर को तेज बारिश शुरू होने से विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव हुआ। रायपुर रोड, ईसी रोड, और राजपुर रोड जैसे इलाकों में राहगीरों और वाहन चालकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को समय पर शिकायतों का निस्तारण कराने का निर्देश दिया।
Dehradun News: देहरादून। दून शहर के विभिन्न इलाकों में सोमवार दोपहर तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद रायपुर रोड, ईसी रोड, डीएल रोड, राजपुर रोड समेत विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। इससे वाहन चालकों, राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडेय ने आपदा कंट्रोल रूम में तैनात कर्मचारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लोगों की ओर से दर्ज शिकायतों का तय समय के भीतर निस्तारण करवाने के निर्देश दिए हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।