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Dehradun News: दून में बारिश से जलभराव, स्कूल जा रहे छात्र और अभिभावक हुए परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: फोटो देहरादून। मंगलवार सुबह करीब एक घंटे की तेज बारिश ने शहर की बारिश

Dehradun News: दून में बारिश से जलभराव, स्कूल जा रहे छात्र और अभिभावक हुए परेशान

Dehradun News: फोटो देहरादून। मंगलवार सुबह करीब एक घंटे की तेज बारिश ने शहर की बारिश पूर्व तैयारियों की पोल खोल दी। स्कूल खुलने के समय हुई बारिश के कारण कई प्रमुख मार्गों पर जलभराव हो गया, जिससे छात्र, अभिभावक, वाहन चालक और राहगीर घंटों परेशान रहे। जगह-जगह पानी भरने से यातायात भी धीमा पड़ गया और लोगों को गंतव्य तक पहुंचने में सामान्य दिनों की तुलना में अधिक समय लगा।डीएल रोड, राजपुर रोड, ओल्ड सर्वे रोड समेत कई इलाकों में सड़क पर पानी भरने से दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ी। कई स्थानों पर पानी के कारण सड़क पर बने गड्ढे दिखाई नहीं दिए, जिससे दुर्घटना का खतरा भी बना रहा।

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स्कूल बसों और निजी वाहनों को भी जलभराव के बीच धीमी गति से गुजरना पड़ा। सबसे ज्यादा परेशानी उन क्षेत्रों में देखने को मिली, जहां बिजली की भूमिगत केबल बिछाने के लिए सड़कें खोदी गई हैं। बारिश के बाद इन स्थानों पर कीचड़ और फिसलन बढ़ गई, जिससे पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात से पहले खुदाई वाले मार्गों को सुरक्षित और समतल किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होने से हर बारिश में समस्या और बढ़ रही है। बारिश के बाद नगर निगम ने स्थिति पर नजर रखी। नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडेय ने आपदा कंट्रोल रूम में तैनात क्विक रिस्पॉन्स टीमों को अलर्ट रहने और जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, लोगों का कहना है कि हर वर्ष बारिश के दौरान जलभराव और बदहाल सड़कों की समस्या दोहराई जाती है, लेकिन स्थायी समाधान अभी तक नहीं हो पाया है।

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