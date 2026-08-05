Dehradun News: सड़कों पर जलभराव, बारिश में भीगते आवाजाही कर रहे राहगीर धर्मनगरी में तेज बारिश
Dehradun News: हरिद्वार में भारी बारिश से जलभराव की समस्या उत्पन्न हुई है। ज्वालापुर, पीट बाजार, और सर्राफा बाजार में पानी जमा हो गया है। रानीपुर मोड़ और भगत सिंह चौक पर भी यही स्थिति है। पिछले 40 वर्षों से शहर इस समस्या से जूझ रहा है, लेकिन स्थाई समाधान नहीं मिल पाया है।
Dehradun News: हरिद्वार। धर्मनगरी में तेज बारिश जारी है। बारिश से सड़कों पर जलभराव की समस्या उत्पन्न हुई। ज्वालापुर कटहरा बाजार, पीट बाजार, चौक बाजार, सर्राफा बाजार में सड़कों पर बारिश का पानी जमा हुआ। रानीपुर मोड़, भगत सिंह चौक, कनखल और उत्तरी हरिद्वार में भी सड़कों पर जलभराव से लोग परेशान हैं। रेलवे अंडरपास और हाईवे सर्विस लेन पर भी बारिश का पानी जमा होने से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है।पिछले चार दशक से जलभराव की दिक्कत से शहर जूझ रहा है लेकिन समस्या का स्थाई समाधान नहीं हुआ है।
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