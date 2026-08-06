Dehradun News: बारिश ने परेशान किया, सड़कों पर जलभराव से दिक्कतें
Dehradun News: हरिद्वार में तेज बारिश के कारण शहर में जलभराव की समस्या बनी हुई है। लगातार दूसरे दिन बारिश के चलते कटहरा बाजार और भगत सिंह चौक में पानी जमा हो रहा है। पिछले चार दशकों से यह समस्या बनी हुई है, जिसका स्थाई समाधान नहीं हो पाया है।
Dehradun News: हरिद्वार।धर्मनगरी में तड़के से तेज बारिश हो रही है। लगातार दूसरे दिन बारिश में सड़कों पर जलभराव की समस्या बनी है। बारिश के बीच भीगते हुए जलभराव से लोग आवाजाही कर रहे हैं। कटहरा बाजार में दुकानें के आगे बारिश का पानी जमा होने से लोगों को परेशानी पेश आ रही है। भगत सिंह चौक और ज्वालापुर अंडरपास पर बारिश का पानी जमा हो रहा है। पिछले चार दशकों से जलभराव की समस्या से शहरवासी जूझ रहे हैं। समस्या का स्थाई समाधान नहीं होने से लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। ड्रेनेज प्लान पिछले चार साल से कागजों में चल रहा है।
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