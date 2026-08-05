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Dehradun News: बरसाती पानी के तेज बहाव में बही बटोली गांव की सड़क, ग्रामीणों का संपर्क बाधित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: विकासनगर में लगातार बारिश के कारण बटोली गांव को जोड़ने वाली सड़क शेरूखाला क्षतिग्रस्त हो गई है। ग्रामीणों को आवाजाही में कठिनाई हो रही है, खासकर स्कूली बच्चों, किसानों और बुजुर्गों को। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क की तत्काल मरम्मत की मांग की है ताकि सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित हो सके।

Dehradun News: बरसाती पानी के तेज बहाव में बही बटोली गांव की सड़क, ग्रामीणों का संपर्क बाधित

Dehradun News: विकासनगर। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश का असर अब ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर भी दिखाई देने लगा है। सहसपुर विकासखंड के बटोली गांव को जोड़ने वाली सड़क शेरूखाला में बरसाती पानी के तेज बहाव की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क का एक हिस्सा बह जाने से ग्रामीणों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।ग्रामीणों के अनुसार, शेरूखाला में बरसात के दौरान पानी का बहाव काफी तेज हो जाता है। इस बार तेज बारिश के कारण सड़क का हिस्सा बह गया, जिससे दोपहिया और चारपहिया वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो गई है।

पैदल चलने वाले लोगों को भी जोखिम उठाकर आवागमन करना पड़ रहा है।स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क क्षतिग्रस्त होने से स्कूली बच्चों, किसानों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यदि जल्द ही सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई तो लगातार हो रही बारिश के कारण स्थिति और गंभीर हो सकती है।ग्रामीणों ने प्रशासन और लोक निर्माण विभाग से मांग की है कि प्रभावित सड़क का तत्काल निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मत कार्य कराया जाए, ताकि लोगों का आवागमन सुरक्षित और सुचारु रूप से बहाल हो सके। उनका कहना है कि यह मार्ग गांव के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसकी अनदेखी से बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है।

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