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Dehradun News: हाईवे पर लगी अस्थाई दुकानों को हटवाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: हरिद्वार में पुलिस प्रशासन ने सिंहद्वार से ज्वालापुर तक हाईवे पर लगी अस्थाई दुकानों को हटवाया। कांवड़ यात्रा बढ़ने और डाक कांवड़ के आगमन से पहले दुकानों को हटाने का कार्य शुरू किया गया है, ताकि हाईवे पर कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चल सके।

हाईवे पर लगी अस्थाई दुकानों को हटवाया
हाईवे पर लगी अस्थाई दुकानों को हटवाया

Dehradun News: हरिद्वार। पुलिस प्रशासन ने सिंहद्वार से ज्वालापुर तक हाईवे पर लगी अस्थाई दुकानों को हटवाया। कांवड़ बढ़ने और डाक कांवड़ के आगमन से पूर्व अस्थाई दुकानों को हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। अब हाईवे पर सारी कांवड़ यात्रा चलाई जा रही है।

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