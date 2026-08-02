Dehradun News: नगर निगम की टीम ने शनिवार देर रात हर की पैड़ी के निकट घाट क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए करीब 50 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक शीट बरामद की।
Dehradun News: हरिद्वार नगर निगम की टीम ने शनिवार रात हर की पैड़ी के निकट 50 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक शीट जब्त की। अधिकारी संजय कुमार के अनुसार, प्लास्टिक शीट ले जा रहे व्यक्ति फरार हो गए। नगर निगम कांवड़ मेले के दौरान घाटों को प्लास्टिक मुक्त रखने के लिए कार्रवाई जारी रखेगा।
Dehradun News: हरिद्वार। नगर निगम की टीम ने शनिवार देर रात हर की पैड़ी के निकट घाट क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए करीब 50 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक शीट बरामद की। मुख्य सफाई निरीक्षक संजय कुमार ने बताया कि टीम ने प्लास्टिक शीट ले जा रहे व्यक्ति मौके से फरार हो गए। बरामद प्रतिबंधित प्लास्टिक को नगर निगम ने जब्त कर लिया। नगर निगम का कहना है कि कांवड़ मेले के दौरान घाटों को प्लास्टिक मुक्त बनाए रखने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। फरार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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