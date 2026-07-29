Dehradun News: श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में गुरु महिमा का गुणगान, श्रद्धालुओं ने लिया आशीर्वाद

Dehradun News: -गुरु पूर्णिमा महोत्सव फोटो देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। डीएल रोड स्थित श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में बुधवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव अत्यंत श्रद्धा भक्ति

Dehradun News: देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। डीएल रोड स्थित श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में बुधवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव अत्यंत श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रातः काल से ही श्रद्धालुओं का मठ में आगमन प्रारंभ हो गया। मंदिर परिसर को आकर्षक पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया, जिससे वातावरण आध्यात्मिक आभा से ओत प्रोत हो गया।

गुरु महिमा पर प्रकाश महोत्सव का शुभारंभ श्री गुरु गौरांग व राधा कृष्ण की मंगला आरती व पूजा से हुआ। कार्यक्रम के दौरान गुरु की महत्ता, सनातन संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा व आध्यात्मिक जीवन में सद्गुरु के मार्गदर्शन के महत्व पर प्रकाश डाला गया। श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से भजन कीर्तन में सहभागिता करते हुए पूरे वातावरण को हरिनाम संकीर्तन से गुंजायमान कर दिया। बड़ी संख्या में भक्तों ने गुरु चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कथा करते हुए मठ रक्षक त्यागी महाराज ने कहा गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता व्यक्त करने का दिव्य अवसर है। श्रद्धालुओं की उपस्थिति व भक्तिमय वातावरण ने पूर्ण आयोजन को अविस्मरणीय बना दिया। त्रिदंडी महाराज, दिवाकर प्रभु ने गुरु महिमा पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री श्याम अग्रवाल, उमा नरेश तिवारी, दिनेश शर्मा, मालती रावत, सुनीता रानी, तनु कुमारी, राधा शर्मा, सुशीला रानी,पूनम सहित बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित थे।

कैबिनेट मंत्री का आशीर्वाद कैबिनेट मंत्री जोशी ने अपनी मां, गुरुजनों एवं संतों का लिया आशीर्वाद-फोटो

देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपनी माता मोहनी जोशी सहित अपने गुरुजनों एवं संत-महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त कर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मां ही प्रत्येक व्यक्ति की पहली और सबसे बड़ी गुरु होती है, जो केवल जन्म ही नहीं देती बल्कि जीवन के संस्कार, मूल्य और सही मार्ग पर चलना भी सिखाती है।

गुरु दरबार में आशीर्वाद इसके उपरांत मंत्री जोशी ने गुरु माता कैंट विधायक सविता कपूर के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु स्वर्गीय हरबंश कपूर को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए कहा कि आज वह जिस भी स्थान पर हैं, उसमें स्वर्गीय हरबंश कपूर एवं गुरु माता सविता कपूर का महत्वपूर्ण योगदान है। ब्राह्मणवाला स्थित वरिष्ठ भाजपा नेता प्रकाश सुमन ध्यानी, टपकेश्वर मंदिर में दिगम्बर भरत गिरी महाराज, पलटन बाजार जंगम शिवालय में महंत कृष्णा गिरि महाराज, राजपुर रोड स्थित स्वामी रामतीर्थ मिशन आश्रम में परमाध्यक्ष डॉ. स्वामी शिवचन्द्र दास महाराज का भी आशीर्वाद लिया। जोशी ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा स्वामी रामतीर्थ मिशन आश्रम कुठाल गेट में दो सोलर हाईमास्ट लाइट का उद्घाटन भी किया। मौके पर दायित्वधारी ज्योति कोटिया, मंडल अध्यक्ष राजीव गुरुंग, सारिका खत्री सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

दरबार साहिब में गुरु पूर्णिमा श्री दरबार साहिब मेंguru पूर्णिमा पर गुरु महिमा के दिव्य संदेश से भावविभोर हुई संगतें-फोटो

-दरबार श्री गुरु राम राय महाराज के सज्जादे गद्दीनशीन श्रीमहंत देवेन्द्र दास महाराज ने संगतों को दिए पावन दर्शन

देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता।

दरबार श्री गुरु राम राय महाराज में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व बुधवार को अपार श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही देश-विदेश से पहुंचे श्रद्धालुओं एवं संगतों का श्री दरबार साहिब में तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने श्री गुरु राम राय जी महाराज के श्रीचरणों में शीश नवाकर अपनी अटूट आस्था अर्पित की तथा गुरु कृपा की कामना की। सम्पूर्ण दरबार श्री गुरु राम राय जी महाराज परिसर भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा से भावविभोर दिखाई दिया।

विशेष पूजा-अर्चना एवं अरदास गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर दरबार श्री गुरु राम राय जी महाराज के सज्जादे गद्दीनशीन श्रीमहंत देवेन्द्र दास महाराज ने विधि-विधान से विशेष पूजा-अर्चना एवं अरदास की। उन्होंने श्री गुरु राम राय महाराज का भावपूर्ण सिमरन करते हुए संगतों को पावन दर्शन दिए तथा सभी के सुख, समृद्धि और कल्याण की मंगलकामना की। दूर-दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने श्री दरबार साहिब में मत्था टेककर आशीर्वाद प्राप्त किया तथा श्री झंडे जी के समक्ष नतमस्तक होकर मनोकामनाएं मांगी। अपने उद्बोधन में श्रीमहंत ने अरदास पढ़ी। उन्होंने ब्रह्मलीन गुरु श्रीमहंत इन्दिरेश चरण दास महाराज का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए कहा कि गुरु केवल ज्ञान देने वाले नहीं, बल्कि आत्मा को सत्य, सेवा, करुणा और धर्म के पथ पर अग्रसर करने वाले दिव्य प्रकाश हैं। गुरु पूर्णिमा केवल पूजन का पर्व नहीं, बल्कि गुरु के आदर्शों को जीवन में उतारने, विनम्रता, सेवा और मानवता के मूल्यों को आत्मसात करने का संकल्प लेने का भी अवसर है। श्री महाराज ने संगतों का आह्वान करते हुए कहा कि वर्तमान समय में समाज को प्रेम, सद्भाव, संयम और आध्यात्मिक चेतना की सर्वाधिक आवश्यकता है। गुरु की शिक्षाएं हमें स्वयं को बेहतर बनाने के साथ-साथ समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए समर्पित जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। कार्यक्रम के उपरांत विशेष लंगर प्रसाद की भव्य व्यवस्था की गई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण कर गुरु कृपा का पुण्य लाभ अर्जित किया।

उपनयन संस्कार का आयोजन टपकेश्वर महादेव मंदिर में वैदिक रीति से संपन्न हुआ उपनयन संस्कार-फोटो

श्री गुरु राम राय लक्ष्मण संस्कृत उत्तर मध्यमा विद्यालय पथरी बाग एवं श्री शिवनाथ संस्कृत महाविद्यालय डालनवाला के संयुक्त तत्वावधान में टपकेश्वर महादेव मंदिर में बुधवार को उपनयन(यज्ञोपवीत) संस्कार का आयोजन अत्यंत श्रद्धा, भक्ति एवं वैदिक विधि-विधान के साथ हुआ।

कार्यक्रम का शुभारंभ यज्ञ के मुख्य आचार्य डॉ. शैलेंद्र प्रसाद डंगवाल ने भगवान शिव के पूजन एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया। तत्पश्चात सभी आचार्यों ने यज्ञ-हवन संपन्न कराते हुए बटुकों को यज्ञोपवीत धारण कराया और गायत्री महामंत्र की दीक्षा प्रदान की। उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपनयन संस्कार भारतीय संस्कृति के षोडश संस्कारों में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो बालकों में अनुशासन, सदाचार, आत्मसंयम, स्वाध्याय एवं राष्ट्रसेवा की भावना का विकास करता है। इस अवसर पर श्री गुरु राम राय लक्ष्मण संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. शैलेंद्र प्रसाद डंगवाल श्री शिवनाथ संस्कृत महाविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य डॉ. मुकेश खंडूड़ी, श्री गुरु राम राय लक्ष्मण संस्कृत उत्तर मध्यमा विद्यालय के प्रधानाचार्य आचार्य मनोज शर्मा विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष जोशी आदि शिक्षकगण, अभिभावक तथा अनेक श्रद्धालु एवं नागरिक उपस्थित रहे।

पुजारियों का सम्मान श्याम सुंदर मंदिर के पुजारियों का हुआ सम्मान

गुरु पूर्णिमा श्याम सुंदर मंदिर में भक्तगणों ने मंदिर पुजारी पंडित बलराम जोशी, पंडित गिरीश गौड़ एवं पंडित अनिल जोशी की पूजा वंदन कर अंग वस्त्र भेंट कर मंदिर समिति द्वारा सम्मान किया। इस अवसर पर प्रधान अवतार मुनियाल, महामंत्री गोविंद मोहन, मीडिया प्रभारी भूपेन्द्र चड्ढा, चंद्र मोहन आनंद, ओम प्रकाश सूरी, गुलशन नंदा, तेजेंद्र हरजाई, गौरव कोहली, रेखा टुटेजा, प्रेम टुटेजा, साधना कपूर, कमलेश मग्गो, किरण शर्मा, स्नेह लता शर्मा, नीना आहूजा, गीतू बत्रा, सुमन दुआ मौजूद रहे।

गायत्री चेतना केन्द्र में पर्व मनाना गायत्री चेतना केन्द्र में श्रद्धापूर्वक मनाई गुरु पूर्णिमा

अखिल विश्व गायत्री परिवार के गायत्री चेतना केन्द्र ने बडोवाला में गुरु पूर्णिमा पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया। भक्तों ने पांच कुण्डीय यज्ञ किया। जिसमें राष्ट्र एवं विश्व शान्ति के लिए हवन में आहुति दी गई। मौके पर उपजोन प्रभारी दिनेश चन्द्र मैखुरी, मुख्य प्रबन्धक ट्रस्टी अरविन्द तिवारी, निवर्तमान प्रबन्धक ट्रस्टी राधाकृष्ण सेमवाल, जिला समन्वयक आरसी जोशी, ऊषा किरन नेगी, राधा चौधरी, ठाकुर सिंह गुसाई उपस्थित रहे।