Dehradun News: अकादमी ने मनाया गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम
Dehradun News: देहरादून में नूपुर डांस अकेडमी और अमर शहीद रघुनंदन शर्मा मेमोरियल फाउंडेशन ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बच्चों को गुरू के महत्व से अवगत कराया। निदेशक नूपुर शर्मा गुप्ता ने बताया कि मां पहले गुरु होती हैं। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया गया।
Dehradun News: देहरादून। नूपुर डांस अकेडमी व अमर शहीद रघुनंदन शर्मा मेमोरियल फाउंडेशन ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बच्चों ने गुरू के महत्व को जाना। गुरुवार को नूपुर डांस अकेडमी में आयोजित कार्यक्रम में संस्था की निदेशक एडवोकेट नूपुर शर्मा गुप्ता ने कहा कि जीवन में प्रथम गुरु मां होती है क्योंकि वही बच्चों को बोलना, चलना, खाना और पीना सिखाती है। इस दौरान नम्रता सिमरिया, अंजलि गुप्ता, मंजेश कुमारी, साधना सिंह, रूबी जेम्स, शिप्रा रॉय नरगिस को सम्मानित किया । इस मौके पर सीता देव, प्रभा गुप्ता, स्वाति सिंह, सरिता रानी, राखी वर्मा, अंश वर्मा और अनिल कुमार गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे।
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