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Dehradun News: अब सपनों को दिशा देने का समय: डॉ. कमल घनशाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: ग्राफिक एरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में बीटेक के नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत सोमवार को इंडक्शन प्रोग्राम के साथ हुई। चेयरमैन डॉ. कमल घनशाला ने छात्रों को उनके सपनों को दिशा देने और व्यक्तित्व को निखारने पर जोर दिया। इंडक्शन कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर का भ्रमण किया और नए मित्र बनाए।

Dehradun News: अब सपनों को दिशा देने का समय: डॉ. कमल घनशाला

Dehradun News: देहरादून। प्रमुख संवाददाता ग्राफिक एरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में बीटेक के नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत सोमवार को इंडक्शन प्रोग्राम के साथ हुई। इस अवसर पर चेयरमैन डॉ. कमल घनशाला ने नवप्रवेशित छात्रों से कहा कि आने वाले चार वर्ष केवल डिग्री हासिल करने के नहीं, बल्कि सपनों को दिशा देने, व्यक्तित्व को निखारने और नई पहचान बनाने के होंगे।

कार्यक्रम में छात्रों को प्रेरित करना

उन्होंने छात्रों से माता-पिता के संघर्ष और त्याग को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रत्येक छात्र में विशिष्ट प्रतिभा होती है, जिसे निरंतर मेहनत और सही मार्गदर्शन से असाधारण सफलता में बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि ग्राफिक एरा में शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी दिलाना नहीं, बल्कि ऐसे युवा तैयार करना है जो नवाचार, शोध और स्टार्टअप के माध्यम से नए रोजगार और अवसर पैदा करें।

विश्वविद्यालय की उपलब्धियाँ

डॉ. घनशाला ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि पिछले ओलंपिक में ग्राफिक एरा के पांच छात्र-छात्राएं देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वहीं, इस वर्ष बीटेक के एक छात्र को 61.63 लाख रुपये के वार्षिक पैकेज पर प्लेसमेंट मिला है। उन्होंने प्रेरक कविता की पंक्तियों के माध्यम से छात्रों का उत्साहवर्धन भी किया।

इंडक्शन कार्यक्रम की गतिविधियाँ

इंडक्शन कार्यक्रम के दौरान नवप्रवेशित छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर का भ्रमण कर अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, खेल सुविधाओं और अन्य संसाधनों की जानकारी ली। टीम आधारित गतिविधियों और संवादात्मक सत्रों के जरिए छात्रों ने नए मित्र बनाए और विश्वविद्यालय के वातावरण से परिचित हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावक भी मौजूद रहे। उन्होंने विश्वविद्यालय की अनुशासित व्यवस्था, सुरक्षित वातावरण और शैक्षणिक संस्कृति की सराहना की।

सामान्य प्रश्न

ग्राफिक एरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में बीटेक का शैक्षणिक सत्र कब शुरू हुआ?
ग्राफिक एरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में बीटेक के नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत सोमवार को हुई।
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