Dehradun News: लक्सर में वन विभाग ने अजगर का किया रेस्क्यू
Dehradun News: लक्सर के सुल्तानपुर मार्ग पर बेगम पुल के पास एक विशाल अजगर निकलने से लोगों में हड़कंप मच गया। घबराए नागरिकों ने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे वन क्षेत्र में छोड़ दिया।
Dehradun News: लक्सर। सुल्तानपुर मार्ग पर बेगम पुल के निकट एक विशालकाय अजगर निकल जाने से लोगों में हड़कंप मच गया। घबराए लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने अजगर को काबू कर उसका रेस्क्यू किया। इसके बाद उसे वन क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ दिया।
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