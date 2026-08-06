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Dehradun News: ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा

By Hindustan | Bureau
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Dehradun News: ऋषिकेश। पहाड़ों में हो रही बारिश से ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है।

Dehradun News: ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा

Dehradun News: ऋषिकेश। पहाड़ों में हो रही बारिश से ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा के उफान से घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। फिलहाल गंगा चेतावनी रेखा से महज 10 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। बढ़ते जल स्तर को लेकर राहत बचाव एजेंसी अभी अलर्ट मोड पर हैं।

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