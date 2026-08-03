Dehradun News: मानसिक बीमार व्यक्ति की जमीन हथियाने के षड्यंत्र में 12 पर मुकदमा
Dehradun News: - नई दिल्ली के कारोबारी की शिकायत पर पटेलनगर कोतवाली में केस दर्ज -
Dehradun News: पटेलनगर कोतवाली क्षेत्र के मल्हान ग्रांट में एक गिरोह ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे करोड़ों की जमीन हड़पने का प्रयास किया। नई दिल्ली निवासी पीड़ित ने एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल से शिकायत की। उनके निर्देश पर पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने 12 नामजद आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नई दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी अशोक गोयल ने शिकायत में कहा कि उनकी मल्हान ग्रांट में खाता संख्या 86 में पुश्तैनी जमीन है। जिसका कानूनी रूप से बंटवारा हो चुका है। उनके चाचा स्व. संदीप गोयल लंबे समय तक क्रोनिक सिजोफ्रेनिया (गंभीर मानसिक बीमारी) से पीड़ित थे। आरोप है कि उनकी इस बीमारी का लाभ उठाते हुए सहारनपुर और देहरादून के कुछ लोगों ने एक संगठित गिरोह बनाकर फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर लिए और जमीन पर कब्जा जमाने का प्रयास करने लगे। शिकायतकर्ता के अनुसार प्रफुल्ल शर्मा और रजिस्ट्री घपले में गिरफ्तारी के बाद जेल में मारे गए कुंवर पाल सिंह के परिजनों समेत कई अन्य लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं। आरोप है कि बीती 12 जुलाई 2026 को इन लोगों ने जबरन जेसीबी मशीन लाकर अशोक गोयल की संपत्ति की सुरक्षा के लिए लगाई गई तारबाड़ को तोड़ दिया। जब वहां मौजूद कर्मचारियों ने उनका विरोध किया तो फर्जी दस्तावेज दिखाकर उन्हें डराया-धमकाया गया और जान से मारने की धमकी दी गई。
इन पर हुआ मुकदमा
इंस्पेक्टर पटेलनगर विनोद गुसाईं ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्रफुल्ल शर्मा निवासी एकता विहार, सहस्रधारा रोड, सहारनपुर निवासी अभिनव सिंह, अभय सिंह, पूनम चौधरी, रईस अहमद निवासी क्लेमटाउन, मंजर आलम निवासी क्लेमनटाउन, नरेश राणा निवासी मेघवाल कॉलोनी नयागांव, उम्मेद सिंह नेगी निवासी रतनपुर नयागांव, रविंद्र सिंह बिष्ट निवासी मल्हान गांव, पटेलनगर, हरेंद्र नेगी, मनोज बुटोला व विजय सिंह नेगी निवासी अज्ञात। पुलिस तथ्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है।
अधिक FAQs
लेखक के बारे मेंAnkit Kumar Chaudhary
शॉर्ट बायो : अंकित कुमार चौधरी पिछले 15 वर्षों से मुख्यधारा की पत्रकारिता में विश्वसनीय और अनुभवी नाम हैं। वर्तमान में वह HT Group के दैनिक हिन्दुस्तान में देहरादून में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय एवं अनुभव:
अंकित चौधरी उत्तराखंड की क्राइम रिपोर्टिंग में एक प्रतिष्ठित नाम है। वर्ष 2011 में देहरादून से प्रत्रकारिता की शुरुआत की। अंकित ने क्राइम, कोर्ट, सीबीआई, जिला प्रशासन और रक्षा (डिफेंस) जैसे चुनौतीपूर्ण और गंभीर बीट्स पर अपनी विशेष पहचान बनाई है। पत्रकारिता के प्रति उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है। वे केवल समाचार रिपोर्ट नहीं करते, बल्कि उन 'ऑफबीट' और मानवीय संवेदनाओं वाली कहानियों को खोजने में विश्वास रखते हैं जो अक्सर मुख्यधारा की सुर्खियों से दूर रह जाती हैं।
कॅरियर का सफर
अंकित ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2011 में 'हिन्दुस्तान' के साथ बतौर रिपोर्टर की थी, जहां उन्होंने शुरुआती दौर में परिवहन और मंडी जैसी बीट से मुख्यधारा की पत्रकारिता में कदम रखा। इसके बाद 2013 से 2014 तक 'अमर उजाला' में रहते हुए उन्होंने क्राइम रिपोर्टिंग की बारीकियां सीखीं। 2014-15 में 'आईनेक्स्ट' (दैनिक जागरण समूह के दैनिक बाइलिंगुअल ) में सब-एडिटर के रूप में डेस्क और फील्ड का अनुभव लेने के बाद मई 2015 में पुनः 'हिन्दुस्तान' से जुड़े। पिछले नौ वर्षों से वे इसी संस्थान में अपराध,सीबीआई, कोर्ट, ईडी, विजिलेंस, जेल, डिफेंस फोर्सेस और प्रशासन जैसे विषयों पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अंकित ने पश्चिमी यूपी से स्कूलिंग के बाद देहरादून से बीबीएस की डिग्री ली। इसके बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है और वर्ष 2022 में रक्षा मंत्रालय के प्रतिष्ठित 'डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट कोर्स' को किया है। उनका पेशेवर सफर अमर उजाला और आईनेक्स्ट जैसे संस्थानों से होकर गुजरा है, जिससे उन्हें जमीनी रिपोर्टिंग और संपादकीय बारीकियों की गहरी समझ मिली है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और अपराध रिपोर्टिंग
बीबीए और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होने के कारण अंकित मैनेजमेंट और पत्रकारिता का संयोजन हैं। पश्चिमी यूपी मूल के चलते अपराध की समझ भी बेहतर है। इसी वजह से बीट पर कमांड होने के साथ एक्सपर्ट वेरिफाइड और रिसर्च-ड्रिवेन स्टोरियां लिख रहे हैं
एंटरटेनमेंट और विजन
अंकित का मानना है कि आधुनिक युग में तकनीकी पकड़ के साथ रिपोर्टिंग के विषयों की बुनियादी समझ होना जरुरी है। अपने व्यस्त पेशेवर जीवन के बीच, अंकित स्वास्थ्य और फिटनेस को प्राथमिकता देते हैं। सुबह व्यायाम करना पसंद है। उन्हें यात्रा करना और खाली समय में पुस्तकें पढ़ना पसंद है। क्रिकेट खेलना और देखना पसंद करते हैं।
विशेषज्ञता
क्राइम, कोर्ट, सीबीआई, ईडी, सेना और स्थानीय मुद्दों की रिपोर्टिंग के साथ एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।