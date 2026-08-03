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Dehradun News: मंत्री जोशी ने शहीद भगत सिंह चौक पर फलदार पेड़ के पौधे वितरित किए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: फोटो..... मसूरी, संवाददाता। काबीना मंत्री गणेश जोशी ने शहीद भगत सिंह चौक पर हरेला पर्व

Dehradun News: मंत्री जोशी ने शहीद भगत सिंह चौक पर फलदार पेड़ के पौधे वितरित किए

Dehradun News: मसूरी, संवाददाता। काबीना मंत्री गणेश जोशी ने शहीद भगत सिंह चौक पर हरेला पर्व के तहत काफी संख्या में पौधों सहित सब्जियों के बीच का वितरण किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने पौधे व सब्जियों के बीज लिए। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस वर्ष हरेला में दस लाख फलदार पौधों के वितरण का लक्ष्य रखा गया जो शीघ्र पूरा होने वाला है।उद्यान विभाग एवं भाजपा मसूरी मंडल के सहयोग से काबीना मंत्री गणेश जोशी ने पौधा एवं बीज वितरण कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में नींबू के पौधों सहित बीज के पैकेट वितरित किए गए। ताकि लोग पौधे अपने घरों के आसपास लगाएं एवं घर की क्यारी में अपने लिए ताजी सब्जियां उगा सकें।

मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भाजपा की सरकार जनता की सरकार जनता के द्वारा जाकर कार्य करती है।मसूरी शहीद भगत सिंह चौक पर नींबू के पौधों के साथ सब्जियों, धनियां, टमाटर, मूली, गाजर शलगम, गोभी आदि के बीजों का वितरण किया। विभाग दस लाख फलदार पौधों के वितरण का संकल्प लिया था जिसमें पचास हजार, रेशम व पचास हजार चाय के पौधे वितरित किए गए। लक्ष्य जल्द पूरा होगा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पौधा लेकर जाए उसे उगाएं व देखभाल करें। एक पौधा मां के नाम से लगाये ताकि उसकी देखभाल करें। इस मौके पर पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी, मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल, उपाध्यक्ष गुड मोहन, विजय बिंदवाल, अरविंद सेमवाल, महामंत्री जगजीत कुकरेजा, पूर्व मंहामंत्री कुशाल राणा, सचिन पंवार, सपना शर्मा, अभिलाष, निर्मला अग्रवाल, शिव अरोड़ा, आदि मौजूद रहे।    

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