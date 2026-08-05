Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dehradun News: विधायक आदेश चौहान, मेयर किरण जैसल ने स्वास्थ्य शिविर का किया शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
Follow us on Google News
share

Dehradun News: हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन सर्व द्वारा कांवड़ियों के लिए 6 दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य शिविर और फल वितरण शिविर का आयोजन किया गया। विधायक आदेश चौहान और मेयर किरण जैसल ने इस शिविर का उद्घाटन किया। शिविर में कांवड़ियों को दवाइयां और फल मुफ्त दिए जाएंगे।

Dehradun News: विधायक आदेश चौहान, मेयर किरण जैसल ने स्वास्थ्य शिविर का किया शुभारंभ

Dehradun News: हरिद्वार। भारतीय किसान यूनियन सर्व द्वारा का कांवड़ियों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर, फल वितरण शिविर का शुभारंभ विधायक आदेश चौहान, मेयर किरण जैसल ने फीता काटकर किया। उक्त 6 दिवसीय शिविर में कांवड़ियों को फल और दवाइयां फ्री दी जाएंगी। इस अवसर पर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि कांवड़िये शिव का स्वरूप हैं इनकी सेवा करनी चाहिए। इस दौरान सत्यनारायण शर्मा, अनिल शर्मा, रश्मि चौधरी, नवीन तेश्वर, आदित्य नागर, जसविंदर सिंह, गोविंद सिंह, राजीव थपलियाल आदि उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें:कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर खाद्य सामग्री वितरित की
ये भी पढ़ें:Muzaffarnagar News: धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स ने लगाया कांवड़ सेवा शिविर
ये भी पढ़ें:Saharanpur News: शिवभक्ति में लीन कांवड़िये, बोल बम के जयकारों से गूंज रहे रास्ते
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dehradun News Dehradun Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।