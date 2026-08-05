Dehradun News: विधायक आदेश चौहान, मेयर किरण जैसल ने स्वास्थ्य शिविर का किया शुभारंभ
Dehradun News: हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन सर्व द्वारा कांवड़ियों के लिए 6 दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य शिविर और फल वितरण शिविर का आयोजन किया गया। विधायक आदेश चौहान और मेयर किरण जैसल ने इस शिविर का उद्घाटन किया। शिविर में कांवड़ियों को दवाइयां और फल मुफ्त दिए जाएंगे।
Dehradun News: हरिद्वार। भारतीय किसान यूनियन सर्व द्वारा का कांवड़ियों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर, फल वितरण शिविर का शुभारंभ विधायक आदेश चौहान, मेयर किरण जैसल ने फीता काटकर किया। उक्त 6 दिवसीय शिविर में कांवड़ियों को फल और दवाइयां फ्री दी जाएंगी। इस अवसर पर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि कांवड़िये शिव का स्वरूप हैं इनकी सेवा करनी चाहिए। इस दौरान सत्यनारायण शर्मा, अनिल शर्मा, रश्मि चौधरी, नवीन तेश्वर, आदित्य नागर, जसविंदर सिंह, गोविंद सिंह, राजीव थपलियाल आदि उपस्थित रहे।
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