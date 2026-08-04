Dehradun News: जाली और कूटरचित दस्तावेजों से बेच दी कृषि भूमि
Dehradun News: हरिद्वार में 11 बीघा कृषि भूमि की फर्जी बिक्री का मामला उजागर हुआ है। जोगेंद्र कुमार ने शिकायत की है कि उसके पिता ने 1992 में भूमि का बैनामा किया था, लेकिन बाद में जाली दस्तावेजों के आधार पर जमीन की बिक्री की गई। आरोपी के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज की गई है।
Dehradun News: हरिद्वार। हरिद्वार में 11 बीघा कृषि भूमि की फर्जी बिक्री और राजस्व अभिलेखों में हेरफेर का मामला सामने आया है। आरोप है कि जाली और कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल कर फर्जी तरीके से जमीन बेची गई। कोर्ट के आदेश पर ज्वालापुर कोतवाली में सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित जोगेंद्र कुमार पुत्र स्वर्गीय जयपाल, निवासी तेलीवाला, कलियर ने शिकायत में बताया कि वर्ष 1992 में उसके पिता ने कृषि भूमि का बैनामा किया था। इसके बाद वर्ष 1994 में भूमि का एक हिस्सा दोबारा खरीद लिया गया। पीड़ित का दावा है कि पिता की मृत्यु के बाद राजस्व अभिलेखों में उसका नाम दर्ज था।
आरोप है कि बाद में बिना सूचना के फर्जी तरीके से पुराने बैनामे के आधार पर राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज करा लिया गया। इसके बाद 11 बीघा कृषि भूमि एक अन्य व्यक्ति को बेच दी गई। पीड़ित का आरोप है कि जाली और कूटरचित दस्तावेजों के जरिए राजस्व अभिलेखों में हेरफेर की गई। विरोध करने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई। प्रभारी निरीक्षक चंद्रभान सिंह अधिकारी ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
लेखक के बारे मेंSagar Joshi
शॉर्ट बायो : सागर जोशी, पिछले 13 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘दैनिक हिन्दुस्तान’ में हरिद्वार ब्यूरो इंचार्ज हैं।
परिचय एवं अनुभव
सागर जोशी हरिद्वार की पत्रकारिकता का जाना पहचाना नाम हैं। 2022 से हरिद्वार इंचार्ज की भूमिका में रहते हुए उन्होंने अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
सागर ने राष्ट्रीय सहारा से वर्ष 2013 में हरिद्वार से करियर शुरू किया। इसके बाद दैनिक जागरण और दो बार अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों में उन्होंने काम किया। हरिद्वार के अलावा रुड़की और देहरादून में भी काम किया। वर्ष 2017 में बतौर रिपोर्टर हिन्दुस्तान में शुरुआत की और कुंभ 2021 में बेहतर कवरेज के बाद हिन्दुस्तान में स्टाफ रिपोर्टर बनने का मौका मिला। 2021 में देहरादून में काम करने के बाद 2022 में हरिद्वार ब्यूरो का इंचार्ज बनाया गया।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीए समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान से करने के कारण राजनीति की समझ है। प्रदेश के सबसे अधिक अपराध वाले जिला हरिद्वार में काम करने के कारण अपराध में अच्छी पकड़। छह सालों का क्राइम रिपोर्टर का अनुभव।
विजन
खेल, क्राइम, अध्यात्म, राजनीतिक ऐनालिसिस विषयों में सागर की समझ है। इसके अलावा ग्राउंड रिपोर्टिंग के अलावा नगर निगम, प्रशासन समेत कई एक्सलूसिव स्टोरी पर जोर होना चाहिए। सागर का मानना है कि एक अच्छे रिपोर्टर में केवल खबर लिखने की क्षमता ही नहीं, बल्कि कई मानवीय गुण भी होने चाहिए। रिपोर्टर हमेशा सवाल पूछने वाला और आसपास हो रही घटनाओं के प्रति सजग होना चाहिए। छोटी-सी जानकारी में भी खबर खोजने की क्षमता जरूरी है। सही और भरोसेमंद जानकारी देना पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बिना पुष्टि के खबर न लिखना, कई स्रोतों से जानकारी लेना और संतुलन बनाए रखना जरूरी है। रिपोर्टर को किसी पक्ष, दबाव या निजी विचार से प्रभावित हुए बिना निष्पक्ष रहकर काम करना चाहिए। सरल, स्पष्ट और प्रभावी भाषा में लिखने की क्षमता जरूरी है ताकि आम पाठक भी खबर आसानी से समझ सके। लोगों से बात करने, भरोसा जीतने और सही सवाल पूछने की कला रिपोर्टर को बेहतर बनाती है। इंटरव्यू लेने की क्षमता सबसे जरूरी है। खबर समय पर देना अब पत्रकारिता का मूल नियम है। आज के दौर में मोबाइल जर्नलिज्म, सोशल मीडिया, फोटो-वीडियो और डिजिटल प्लेटफॉर्म की समझ होना भी जरूरी है।
उपलब्धियां
तीन बार हिन्दुस्तान होनहार का अर्वाड मिला। अर्द्धकुंभ 2016, कुंभ 2021 की मीडिया कवरेज के अलावा कई बार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की कवरेज। काम के अलावा घूमना और खेलना, खेल में क्रिकेट, शतरंज, तैराकी में महाराथ
विशेषज्ञता
खेल
क्राइम
घोटाले (स्कैम/करप्शन) से जुड़ी रिपोर्टिंग
गहरी पड़ताल करने की क्षमता
दस्तावेज़ पढ़ने और समझने की योग्यता
सरकारी फाइलें, ऑडिट रिपोर्ट, आरटीआई जवाब
गोपनीय स्रोतों को संभालने की क्षमता
डेटा और डिजिटल जांच कौशल।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।