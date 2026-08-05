Dehradun News: कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच, स्वच्छता और गुणवत्ता परखी

Dehradun News: नई टिहरी। कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल के निर्देशन में यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन तथा जिला पूर्ति विभाग द्वारा लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को संबंधित विभागों की संयुक्त टीम ने गंगोत्री मार्ग स्थित शिव कांवड़ सेवा समिति नया बाजार दिल्ली द्वारा आनंदगढ़ (गाजणा) क्षेत्र में संचालित भंडारों एवं खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खाद्य सामग्री के भंडारण, निर्माण एवं परोसने की व्यवस्था, स्वच्छता, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, पेयजल की उपलब्धता, रसोई की साफ-सफाई, खाद्य सामग्री की वैधता, खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन तथा आवश्यक लाइसेंस एवं अभिलेखों की जांच की गई। साथ ही प्रतिष्ठानों को स्वच्छता बनाए रखने एवं निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं। संयुक्त निरीक्षण में सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन प्रमोद रावत तथा जिला पूर्ति अधिकारी सुनील बड़ोनी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।