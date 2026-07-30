Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dehradun News: बिन्दाल नदी तट क्षेत्र के सुरक्षा के इंतजाम हो

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
Follow us on Google News
share

Dehradun News: देहरादून में बिन्दाल नदी के किनारे बाढ़ और कटाव के खतरे को मद्देनज़र रखते हुए, बस्ती बचाओ आंदोलन के संयोजक अनन्त आकाश ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कई बस्तियों में कमजोर पुश्तों का निर्माण और अवैध कूड़ा डम्पिंग रोकने की मांग उठाई गई। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए।

Dehradun News: बिन्दाल नदी तट क्षेत्र के सुरक्षा के इंतजाम हो

Dehradun News: देहरादून। बिन्दाल नदी के तटीय क्षेत्रों में मानसून के चलते बाढ़ और कटाव के खतरे को देखते हुए बस्ती बचाओ आंदोलन के संयोजक अनन्त आकाश के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी डा. आशीष चौहान को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कांवली रोड, गांधीग्राम, गोविंदगढ़, संजय कॉलोनी, लोहिया नगर, द्रोणपुरी, देहराखास, शिवाजी, खुडुबुडा और मेहबूब कॉलोनी जैसी बस्तियों में पिछले तीन वर्षों से लंबित कमजोर पुश्तों के स्थायी निर्माण और अवैध कूड़ा डम्पिंग रोकने की मांग उठाई गई। साथ ही, कांवली रोड पर बार-बार खुदाई, अंडरग्राउंड केबल बिछाने से हुई सड़कों की बदहाली और गड्ढों की समस्या भी रखी गई। बताया कि उनकी मांग पर जिलाधिकारी आशीष चौहान ने सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम को संयुक्त निरीक्षण कर शासन से बजट जारी कराने और संवेदनशील स्थानों पर तत्काल जाल पुश्ते लगाने के कड़े निर्देश दिए हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dehradun Dehradun News Dehradun Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।