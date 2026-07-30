Dehradun News: बिन्दाल नदी तट क्षेत्र के सुरक्षा के इंतजाम हो
Dehradun News: देहरादून में बिन्दाल नदी के किनारे बाढ़ और कटाव के खतरे को मद्देनज़र रखते हुए, बस्ती बचाओ आंदोलन के संयोजक अनन्त आकाश ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कई बस्तियों में कमजोर पुश्तों का निर्माण और अवैध कूड़ा डम्पिंग रोकने की मांग उठाई गई। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए।
Dehradun News: देहरादून। बिन्दाल नदी के तटीय क्षेत्रों में मानसून के चलते बाढ़ और कटाव के खतरे को देखते हुए बस्ती बचाओ आंदोलन के संयोजक अनन्त आकाश के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी डा. आशीष चौहान को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कांवली रोड, गांधीग्राम, गोविंदगढ़, संजय कॉलोनी, लोहिया नगर, द्रोणपुरी, देहराखास, शिवाजी, खुडुबुडा और मेहबूब कॉलोनी जैसी बस्तियों में पिछले तीन वर्षों से लंबित कमजोर पुश्तों के स्थायी निर्माण और अवैध कूड़ा डम्पिंग रोकने की मांग उठाई गई। साथ ही, कांवली रोड पर बार-बार खुदाई, अंडरग्राउंड केबल बिछाने से हुई सड़कों की बदहाली और गड्ढों की समस्या भी रखी गई। बताया कि उनकी मांग पर जिलाधिकारी आशीष चौहान ने सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम को संयुक्त निरीक्षण कर शासन से बजट जारी कराने और संवेदनशील स्थानों पर तत्काल जाल पुश्ते लगाने के कड़े निर्देश दिए हैं।
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