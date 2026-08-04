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Dehradun News: हरिद्वार में बिजली के पोल में आग से अफरातफरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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Dehradun News: हरिद्वार के शिवालिक नगर में सोमवार रात एक विद्युत पोल में आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अफरातफरी फैल गई। आग के कारण बिजली की आपूर्ति प्रभावित हुई और कई घरों की बिजली रात भर गुल रही। स्थानीय निवासियों ने तुरंत ऊर्जा निगम को सूचित किया, और सुबह संबंधित कर्मचारियों ने मरम्मत कार्य शुरू किया।

Dehradun News: हरिद्वार में बिजली के पोल में आग से अफरातफरी

Dehradun News: हरिद्वार। हरिद्वार के शिवालिक नगर क्षेत्र में सोमवार रात विद्युत पोल में आग लग गई। आग लगने से आसपास के लोगों में अफरातफरी मच गई। काफी देर तक बिजली की तारें जलती रहीं। स्थानीय लोगों ने पोल में आग लगने की सूचना ऊर्जा निगम को दी। इसके बाद ऊर्जा निगम ने विद्युत आपूर्ति बंद कर दी। रातभर कई घरों की बिजली गुल रही। सुबह के समय कर्मचारी मरम्मत कार्य में जुटे रहे।

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