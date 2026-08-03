Dehradun News: अंक सुधार परीक्षा की कापियों का मूल्यांकन शुरू
Dehradun News: उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की अंक सुधार परीक्षा-2026 की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य सोमवार से शुरू हो गया। इस दौरान बोर्ड सचिव विनोद
Dehradun News: देहरादून। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की अंक सुधार परीक्षा-2026 की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य सोमवार से शुरू हो गया। इस दौरान बोर्ड सचिव विनोद कुमार ढौंढियाल और संयुक्त सचिव सीपी रतूड़ी ने राजपुर रोड स्थित पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कालेज के मूल्यांकन केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने परीक्षकों को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया और उसके मानकों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मूल्यांकन पूरी निष्पक्षता, सावधानी और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाए, ताकि परीक्षार्थियों के हित प्रभावित न हों। बोर्ड सचिव ने निर्देश दिए कि जिन शिक्षकों की मूल्यांकन कार्य में ड्यूटी लगाई गई है, वह निर्धारित समय पर मूल्यांकन केंद्र पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना सुनिश्चित करें।
इस दौरान केंद्र व्यवस्थापक व प्रधानाचार्य प्रेमलता बौड़ाई, प्रधानाचार्य दिनेश डोबरियाल, बोर्ड कार्यालय के प्रबंध अनुभाग से रमेश तिवारी आदि मौजूद रहे।
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