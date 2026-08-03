Dehradun News: टपकेश्वर में रुद्राक्ष और बेल के पौधे लगाकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश
Dehradun News: फोटो देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। भारतीय जनता पार्टी के धर्म संस्कृति मठ-धर्मशाला प्रकोष्ठ उत्तराखंड की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'एक पेड़ मा
Dehradun News: देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। भारतीय जनता पार्टी के धर्म संस्कृति मठ-धर्मशाला प्रकोष्ठ उत्तराखंड की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत सोमवार को पौराणिक श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में पौधरोपण के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। मुख्य पुजारी भरत गिरी महाराज के सानिध्य में मुख्य अतिथि एवं प्रकोष्ठ संयोजक कौस्तुभानंद जोशी ने रुद्राक्ष और बेल के पौधे रोपित किए।कौस्तुभानंद जोशी ने श्रावण मास में पूरे प्रदेश में अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का आह्वान किया। कार्यक्रम संयोजक योगाचार्य डॉ. बिपिन जोशी ने कहा कि यह अभियान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सार्थक पहल है।
उन्होंने शिवभक्तों और कांवड़ यात्रियों से पौधारोपण के साथ यात्रा मार्गों पर स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान टपकेश्वर महादेव मंदिर में विशेष पूजन और जलाभिषेक भी किया गया। इस अवसर पर घनश्याम शर्मा, शेखर श्रीवास्तव, आशीष बलूनी सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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