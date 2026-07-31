Dehradun News: कांवड़ पटरी पर दुकानदारों का पुलिस ने किया सत्यापन
Dehradun News: सुभाष सक्सेना रुड़की। कांवड़ मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने
Dehradun News: रुड़की। कांवड़ मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर रुड़की के गणेशपुर गंगनहर पुल स्थित कांवड़ पटरी पर विशेष सत्यापन अभियान चलाया गया। अभियान के तहत पटरी पर लगी अस्थायी दुकानों, रेहड़ी-फड़ एवं अन्य व्यापारियों के लाइसेंस, पहचान पत्र तथा रेट लिस्ट की गहन जांच की गई। इस अभियान का नेतृत्व कर रहे एसएसआई प्रमोद कुमार ने बताया कि यह अभियान हरिद्वार पुलिस के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांवड़ पटरी पर संचालित सभी दुकानदारों के लाइसेंस, पहचान संबंधी दस्तावेज एवं रेट लिस्ट की नियमित जांच की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को निर्धारित मूल्य पर सामान उपलब्ध हो सके और किसी प्रकार की अव्यवस्था या शिकायत की स्थिति उत्पन्न न हो।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।