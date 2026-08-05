Dehradun News: सेलाकुई में एनक्राफ्ट इंडिया ने कराया स्वास्थ्य जागरूकता प्रशिक्षण

Dehradun News: एनक्राफ्ट इंडिया प्रा. लि. ने स्वास्थ्य जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें कर्मचारियों को सही पोश्चर, रीढ़ की हड्डी की देखभाल, और स्वस्थ जीवनशैली के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विभिन्न विशेषज्ञों ने कर्मचारियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने पर ज़ोर दिया।

Dehradun News: सेलाकुई। कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और समग्र विकास को प्राथमिकता देते हुए एनक्राफ्ट इंडिया प्रा. लि., सेलाकुई ने बुधवार को सुभारती हॉस्पिटल, देहरादून के सहयोग से "सही पोश्चर–बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर जीवन" विषय पर स्वास्थ्य जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में सुभारती हॉस्पिटल के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉ. अबुज़र जमील ने कर्मचारियों को सही कार्य मुद्रा (पोश्चर), रीढ़ की हड्डी की देखभाल, गर्दन व कमर दर्द से बचाव, कार्यस्थल पर एर्गोनॉमिक्स तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के उपायों की जानकारी दी। व्यावहारिक प्रदर्शन के माध्यम से सही बैठने, खड़े होने, कंप्यूटर पर कार्य करने और दैनिक जीवन में अपनाई जाने वाली अच्छी स्वास्थ्य आदतों के बारे में भी बताया गया। कर्मचारियों ने प्रशिक्षण में उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए स्वास्थ्य संबंधी सवालों के जवाब भी विशेषज्ञ से प्राप्त किए।

कार्यक्रम का महत्व प्लांट हेड सुरेन्द्र सिंह नेगी ने कहा कि कर्मचारी कंपनी की सबसे बड़ी पूंजी हैं और उनका स्वास्थ्य, सुरक्षा व खुशहाली सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं एचआर मैनेजर संजय गुसाईं ने बताया कि कंपनी कर्मचारियों के विकास और कल्याण के लिए प्रत्येक माह स्वास्थ्य, सुरक्षा, गुणवत्ता, व्यक्तित्व विकास और कौशल उन्नयन से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है।

स्वस्थ जीवनशैली का महत्व डॉ. अबुज़र जमील ने कहा कि सही पोश्चर अपनाने और नियमित व्यायाम करने से कमर दर्द, गर्दन दर्द तथा मांसपेशियों से जुड़ी कई समस्याओं से बचा जा सकता है। उन्होंने सभी कर्मचारियों से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया।

प्रतिभागियों की सराहना कार्यक्रम में सुरेन्द्र सिंह नेगी, संजय गुसाईं, अवनीश यादव, जिगेन्द्र सिंह, यिगेन्द्र चौधरी, विजय शर्मा, उमेश मिश्रा, अंजीत, विकास, कीर्ति, सुभाष भट्ट, ओम प्रताप सहित कंपनी के अनेक अधिकारी और कर्मचारियों ने भाग लिया। अंत में प्रतिभागियों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम कर्मचारियों के स्वास्थ्य, कार्यक्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।