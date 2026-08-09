Dehradun News: दून अस्पताल की इमरजेंसी फिर बनी अखाड़ा, चली बेल्टें और लात-घूंसे, डॉक्टरों से भी अभद्रता
Dehradun News: दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल की इमरजेंसी में शनिवार रात दो पक्षों के बीच विवाद के चलते हंगामा हुआ। 15-20 लोगों ने मारपीट की और डॉक्टरों एवं सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ अभद्रता की। पुलिस ने स्थिति संभाली। प्राचार्य ने रिपोर्ट तलब की और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की।
Dehradun News: दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल की इमरजेंसी शनिवार देर रात फिर अखाड़ा बन गई। दो पक्षों के विवाद ने जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। मेडिकल कराने पहुंचे एक पक्ष के लोगों से मारपीट करने के लिए 15-20 लोग इमरजेंसी में घुस आए। आरोप है कि युवकों ने बेल्ट से पीटने के साथ लात-घूंसों से हमला किया। बीच-बचाव करने पहुंची ईएमओ डॉक्टर और सुरक्षाकर्मियों से भी गाली-गलौज और अभद्रता की गई। हंगामे के कारण इमरजेंसी में अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति नियंत्रित की। घटना रात करीब 1:20 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार दो पक्षों में विवाद और मारपीट हुई थी। इसके बाद एक पक्ष मेडिकल कराने इमरजेंसी पहुंचा। कुछ देर बाद दूसरा पक्ष भी वहां पहुंच गया। दोनों पक्षों में फिर कहासुनी हुई, जिसे सुरक्षाकर्मियों ने शांत करा दिया। आरोप है कि कुछ देर बाद 15-20 लोग दोबारा इमरजेंसी में घुस आए और मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान बेल्ट से पिटाई और धक्का-मुक्की की गई। ईएमओ और सुरक्षाकर्मियों ने रोकने का प्रयास किया तो उनसे भी अभद्रता की गई। आरोप है कि युवकों ने सुरक्षाकर्मियों को बाहर जाने की धमकी दी। हंगामे में इमरजेंसी में रखी फाइलें भी फेंक दी गईं。
पहले भी हो चुकी है मारपीट, नहीं सुधर रहे हालात
इससे पहले महिला सुरक्षाकर्मी के साथ भी तीमारदार की ओर से मारपीट की घटना हो चुकी है। कर्मचारियों का आरोप है कि लगातार घटनाओं के बावजूद अस्पताल प्रबंधन एवं पुलिस की ओर से सुरक्षा संबंधी शिकायतों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
प्राचार्य ने ली जानकारी, रिपोर्ट तलब की
मामले के बाद प्राचार्य डॉ. गीता जैन ने एमएस डॉ. आरएस बिष्ट, डीएमएस डॉ. विनम्र मित्तल और डॉ. शोभा वी के अलावा इमरजेंसी इंचार्ज डॉ. एनएस बिष्ट से घटना की जानकारी ली और उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। बताया कि एसएसपी को पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाने को चिट्ठी लिखी गई है। इमरजेंसी में इस तरह का हंगामा गंभीर मामला है। डॉक्टरों, कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों की सुरक्षा प्राथमिकता है। पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंChand Mohammad
शॉर्ट बायो : चांद मोहम्मद पिछले 11 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में देहरादून यूनिट में बतौर वरिष्ठ संवाददाता कार्य कर रहे है।
परिचय एवं अनुभव
चांद मोहम्मद हिंदी पत्रकारिता में एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 11 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान अखबार में देहरादून में कार्यरत है और हेल्थ रिपोर्टिंग कर रहे है। वह पिछले आठ साल से हिंदुस्तान से जुड़े है। स्वास्थ्य रिपोर्टिंग और सामाजिक मुद्दों पर उनकी मजबूत पकड़ है।
करियर का सफर
चांद ने अपने करियर की शुरुआत 2015 में अमर अखबार देहरादून से की। जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2018 में उन्होंने हिंदुस्तान ज्वाइन किया। वर्तमान में वह हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, मौसम, मुस्लिम कम्युनिटी रिपोर्टिंग के अलावा देहरादून हिंदुस्तान में सह सिटी प्रभारी और सह अपराध संवाददाता की भूमिका में है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
चांद बी कॉम और पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट है। वह यूपी के मुजफ्फरनगर के छोटे से गांव भंगेला से है। समाज के वंचित लोगों की आवाज उठाने, मरीजों की पीड़ा बयां करना उनका एक जज्बा बयां करता है। कोविड के दौरान उन्होंने पीड़ा बताती और सिस्टम पर प्रहार करती रिपोर्टिंग की। मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर उन्होंने काफी काम किया है। लगातार जागरूकता परक और रिसर्च बेस्ड स्टोरी हेल्थ और मौसम पर करते है।
विजन
चांद का विजन है कि वह अपने जर्नलिज्म से आम आदमी के मुद्दों को उठाए और उन्हें हल कराए। पाठकों के बीच अखबार की विश्वसनीयता बनाए रखे।
विशेषज्ञता
स्वास्थ्य रिपोर्टिंग, सामाजिक मुद्दों, मौसम, मुस्लिम कम्युनिटी के मामलों के जानकार है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।